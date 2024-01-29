紅海危機未解！蘇伊士運河汽車船歸零 30年首見

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紅海危機緊張情勢未有紓緩跡象，根據新浪財經網引述航運界網消息指出，挪威汽車船獨立船東Gram Car Carriers ASA（GCC）董事會主席Ivar Myklebust在倫敦舉行的Marine Money會議上表示，胡塞武裝對商船的襲擊，導致30年來第一次沒有汽車船（PCTC）通過紅海／蘇伊士運河，這對供需平衡產生了重大影響。

根據報導，Ivar Myklebust表示，由於紅海危機，通過紅海／蘇伊士運河的汽車船，從2023年平均每月90艘降至目前的零次，所有主要參與者都改道繞好望角航行。

中國向北歐出口電動車推動了汽車船市場的繁榮，2021年每月約有60艘PCTC過境，2022年每月平均約75艘，2023年每月平均多達90艘。他說，1月23日是紅海第一天沒有PCTC過境，這是過去30年來從未見過的，因此，這對供需平衡產生了重大影響。

Ivar Myklebust表示，在一個已經在使用包括貨櫃在內的替代方法來運送超過十分之一車輛的供需緊張市場中，繞好望角航行為單程增加了10到12天航行時間，這相當於需求增加了5-7%，蘇伊士運河的中斷意味著運費上漲、交貨延遲，以及整體不確定性的增加。

此外，與其他細分市場不同，由於超過80%的汽車運輸受到長期合約的約束，汽車船營運商繞好望角航行所增加的費用很難轉嫁給貨主，可能需要汽車船營運商來承擔，通常而言，就是與集運一樣，只能透過增加附加費來對抗。

挪威三大船東之一的華倫威爾森（Wallenius Wilhelmsen）執行副總裁兼營運長 Xavier Leroi表示，我們尚未最終決定實施附加費或提高運價。

Xavier Leroi指出，由於大多數船舶都簽訂了長期合同，Wallenius Wilhelmsen為應對航行中增加的成本所能採取的措施是有限的。Xavier Leroi估計，繞好望角航行平均會增加9天的航程。他證實，在現貨市場營運的船舶也沒有增加附加費，然而，尚未實施，這並不排除將來會實施。