《商情》期金微跌；期銅跌近0.3%；原油連3漲；BDI反彈逾1%

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時報-商情早報

1.觀望氣氛濃 紐約期金微跌。

2.LME:01/26期銅收8545.50美元/公噸，跌23.00美元。

3.NYMEX:3月輕質原油漲0.65美元，每桶為78.01美元。

4.西德州原油上漲0.54美元，每桶為78.45美元。

5.01/26BDI運費指數為1518.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3下跌1.50美分。

7.NYCE:3月棉花跌1.39美分，每磅為84.37美分。。

8.CBOT:3月黃豆粉跌9.20美元，每公噸為349.00美元。

9.01/26TRJ-CRB上漲1.17，為273.57。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸135.31美元，跌0.11美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-觀望氣氛濃，上周五紐約期金微跌；因投資者的注意力轉向即將舉行的美國聯準會(Fed)政策會議，以獲取更多利率降息的前景，致金價小幅回落；終場收盤報價，2月黃金跌0.50美元，報2017.30美元；3月白銀跌0.06美元；4月白金漲26.80美元；3月鈀金漲18.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-對中國刺激措施存疑，期銅跌近0.3%；因投資者對全球最大金屬消費國中國，提振經濟的刺激政策措施能否奏效存有疑慮，致倫敦(LME)銅價下跌，但由於美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，支撐銅價仍錄得逾兩個月最大單周漲幅。終場上周五指標期銅下跌23美元；期錫上漲16美元；期鎳上漲84美元；期鋅下跌2.5美元；期鋁上漲36美元；期鉛上漲13美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-上周五歐美原油期貨連3漲，並觸二個月新高，由於美國石油生產中斷以及美國第四季GDP成長強於預期，加上中國刺激經濟措施以，且市場對中東航運緊張的擔憂，同步推助油價走高，美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.65美元，報78.01美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲1.12美元，報83.55美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價回神，上周五BDI指數反彈逾1%；隨著紅海船隻遭到襲擊後，更多運載穀物的船隻逐漸從蘇伊士運河轉往好望角周圍航行，其中海岬型與巴拿馬型船運價合計增加超過460美元，令終場波羅的海乾散貨BDI指數反彈逾1%；最新報價BDI指數上漲19點，收1518點，漲幅1.3%；BCI指數上漲49點，收2135點，漲幅2.4%；BPI指數上漲6點，收作1696點，漲幅0.4%；BSI指數上漲3點，收作1065點，漲幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-獲利了結，上周五大阪期膠回落0.4%；南韓電池製造大廠LG Energy Solution預測，今年全球電動車市場成長將放緩，加上日膠歷經連續7個交易日上揚的走勢後，令投資人獲利了結心態湧現，故終場大阪期膠回落0.4%；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨跌0.4%，報每公斤286.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨跌0.8%，報每公斤153.00美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.7%，收於每噸13665元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨跌至一週低點，因巴西大豆現貨價格下跌增加了壓力，玉米價格下跌逾1%，因交易商專注南美收成改善前景，小麥下跌 2%，由於獲利了結和全球出口貿易放緩，終場3月小麥跌12美分，3月玉米跌5.5美分，3月大豆跌13.75美分，3月黃豆油漲0.4美分，3月黃豆粉跌9.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-出口低迷，上周五ICE棉花期貨下挫，由於美棉出口數據疲弱，進而打壓市場情緒，同時棉價連續上升之後引發獲利了結，使棉價大幅回落，隨著春節假期的臨近，現貨市場的成交趨於轉淡，等待新的推動因素出現；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌1.62%，報每磅84.37美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算跌0.13%，報每公噸15960人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景存疑，鐵礦石回落；因唐山市政府發布聲明指稱，中國最大的鋼鐵中心河北省唐山市宣布，自1月26日起，啟動空氣重污染二級緊急應變，為因應這項警報，大多鋼廠通常必須削減30%-50%的燒結產能，目前尚不清楚污染控制何時會解除，需求前景未明，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格回落下跌。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.26%，報每噸125.14美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.22%，報每噸915人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)