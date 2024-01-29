迎演唱經濟 高雄經發局結合商圈創商機

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2023年高雄共舉辦64場大大小小的演唱會，創造23億元觀光產值，今年上半年，包含紅髮艾德（Ed Sheeran）、Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節、以及2024大港開唱等演唱會，蓄勢待發，高雄經發局推出「加食延暢」方案，結合商圈夜市創造演唱商機，2月2日起至2月4日，歌迷只要憑Ed Sheeran演唱會門票，在左營等6處高捷車站就能兌換，使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。

高雄經發局長廖泰翔29日表示，為了擴大經濟效益、導流演唱會人流，落地消費，高市府持續搭配演唱會檔期，量身打造推出對接方案。

他說，去年六龜山中音樂節、聖誕生活節也擴大辦理，收到歌迷朋友、攤商店家的正面回饋、以及高度肯定，為了回應歌迷與店家的期待，高市府持續辦理「2024商圈夜市優惠券」服務，後續還有Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會，等著歌迷來領取，將歌迷導引入商圈、夜市延續消費。

經發局說，2月2日起至2月4日在左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站等6處捷運站，都設有兌換服務台，歌迷朋友憑Ed Sheeran演唱會門票就能兌換「2024商圈夜市優惠券」，票根僅會掃描QR Code驗證領取，不回收、不蓋章，更不影響收藏及入場。

經發局指出，從上午10點到晚上10點，部分捷運站兌換點，也將配合演唱會散場時間，延長服務至凌晨12點。使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。