內需旺 桃園國門五商場業績飆新高

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過去因疫情、位處國門而業績重創的桃園商場，去年在內需回溫下，業績同步回溫升，普遍有7～20％的年成長，其中華泰名品城、台茂、大江及環球A8、A19等五家商場營業額均創下歷史新高，今年更加速品牌優化及調整，目標業績再成長。

華泰名品城去年業績創下121.6億，年增19.8％的佳績，國境解封後，外籍旅客量對比疫情前、百貨外籍旅客全盛時期的2019年還增加增加52％，外籍客單價亦大幅攀升，相對於疫情期間著重零售品牌調整，今年重心將在餐飲體質調整，5月將著手進行三期主題餐廳改裝計畫，預計10月底完工，希望透過更豐富多元的美食組合，吸引饕客來訪。

台茂購物中心在疫情期間改造「台茂公園」發揮集客效益，去年也創下成立以來最高的70.9億業績、年增18.1％，今年商品規劃策略上，引進市場話題的首店品牌，下半在B2樓規劃2,000坪大型改裝，因應桃園餐飲市場需求提升，在高端餐飲將規劃3～4家主題餐廳，目標桃戰74.5億元、5％成長。

大江購物中心去年在導入鎮金店、三星、Chicco新型態品牌旗艦店等近40家的品牌調整效益下，創下61億元歷史新高業績，年增7％，今年預計花費半年的時間、三階段完成區域品牌調整，年度業績將有機會達64億元。

Global Mall桃園兩店A8、A19因位於機捷沿線，受惠國內外旅遊及購物人潮大增，兩店業績年成長超過20％，其中餐飲成長近30％最為亮眼，今年改裝著重於健康、流行感度服飾及餐飲品牌，滿足商圈客群，業績成長目標10％。

除了outlet、購物中心外，傳統百貨公司業績亦有明顯回升，如新光三越桃園站前店年增20％、遠百桃園年增7％，百貨業者透過爭取年輕客層，大幅增加平價時尚及潮流服飾，布局桃園站前商圈未來鐵路下化、捷運開通後的人潮商機。