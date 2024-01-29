《台北股市》半導體與AI概念股 引領台股多頭格局

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【時報記者任珮云台北報導】台灣加權指數由半導體股領軍於上周（25日）重返萬八關卡，日盛投信分析，目前以技術面來看，指數均站上短中期均線，加上外資歸隊，台股重回中多格局。半導體與AI概念股能否續攻，將擔任指數能否站穩萬八之要角。

野村投信分析，台股半導體與AI概念股受美股牽動。AMD將於美國時間1/30公布財報，市場看好AMD藉性價比優勢擴大市占，獲得專業機構在其業績公布前搶先一步調高目標價，此前宣布兩款新的AI資料中心晶片獲得微軟，亞馬遜等科技巨頭大單，市場預期明後兩年出貨將快速成長，亞馬遜(Amazone)、微軟(Microsoft)、字母(Google)、Meta四大CSP大廠積極投入自研晶片，為半導體業帶來龐大新商機，亞馬遜將推出Trn1及Trn2，分別採用7奈米及5奈米製程，並分別下單給世芯-KY及Marvell，Google TPU採5奈米設計與Broadcom合作開發，微軟Maia 100採用台積電5奈米製程並搭配GPU架構，該款晶片於FLOPS（浮點運算次數）以及I／O不對外販售，僅做為微軟ASIC內部AI運算，Meta MTIA則採7奈米製程，委由Broadcom設計，顯示ASIC百家爭鳴，台灣的先進晶圓代工市場，搭上AI風潮，大者恆大的現象，未來錢景相當可期。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據最新數據顯示美國第4季經濟成長強勁，提振市場情緒，經濟軟著陸信心增強，標普500指數於1/25已連續第五日創收盤新高。近期為美股財報周，科技及AI 相關個股均在法說會釋出利多及營運亮點，帶動整體那斯達克及費城半導體指數創高，也使供應鏈同步受惠，國際股市有望延續正向氛圍，台股多頭格局有望維持。

日盛上選基金研究團隊指出，科技大廠陸續釋出產業復甦訊號，美股迎來科技大廠財報周，市場將聚焦AI產業展望，同時關注1月底聯準會決策會議(FOMC)是否釋出更明確政策方向。產業方面，AI與半導體仍是今年主要產業焦點。AI新科技運用，帶動新產品趨勢，半導體重回上升軌道，半導體規格升級重返正軌，強勁ASIC需求助益多重商機。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2024年全球半導體市場銷售額將年增13.1%，達5883.64億美元的預估。