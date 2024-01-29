烏克蘭查獲重大武器貪腐 價值達到12.5億元

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【中時新聞網 江飛宇】烏克蘭國家安全局(SBU)表示，發現了軍方在一筆價值約 4,000 萬美元(約12.5億台幣) 的武器採購中，出現收回扣的腐敗行為。SBU表示，包括國防部和一家武器供應商的5名涉案高級人員正在接受調查。

BBC報導，2022年8月，涉案的國防官員簽定一份10萬枚迫擊砲彈的合約，已預先付款，並將部分資金轉移到國外，但是砲彈卻從未到貨。

SBU稱，自開戰之後，國安局就持續在內部調查可疑的問題，發現了國防部官員和武器中間商的勾結，侵吞了近15億格里夫納( hryvnia烏克蘭貨幣，1格里夫約0.8元新台幣)。

聲明稱：「根據調查，國防部前任和現任高級官員，以及下屬公司負責人都涉嫌貪污。」

SBU表示，這項砲彈合約是在俄羅斯全面入侵烏克蘭六個月後就已完成，但「沒有一顆砲彈」抵達烏克蘭。在拘捕過程中，有一名嫌疑人試圖逃離，成功被阻止，目前已被關押。

烏克蘭總檢察長表示，資金已被沒收，並將返還給國防預算。腐敗問題多年來一直困擾著烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)在2019年上台時，就將反腐敗作為他執政的首要任務之一。去年8月，澤倫斯基總統開除了所有負責徵兵的官員，以及國防部長列茲尼柯夫、副部長馬里雅爾等高級官員(只留下第一副部長帕夫柳克將軍)，原因就是特權與來歷不明的金錢往來。

根據2022 年腐敗認知指數，烏克蘭在 180 個國家中排名第 116位，算是中下等級；但是反腐敗努力已開始發揮作用，十年內已上升了 28 位。

文章來源：Ukraine says it has uncovered major arms corruption