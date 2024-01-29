台指期早盤強彈百點 收復萬八

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台指期29日延續多方氣勢，盤中指數大漲百點，高點來到18,119點，目前暫報18,102點，上漲103點，漲幅0.58％，成交口數約4萬口；小電子期上漲6.3點，報價922.6點；小金融期上漲2.4點，成交價1,691.2點。

美國12月PCE物價指數YoY2.6％，符合市場預期，持平於前值，扣除能源和食物，美國12月核心PCE物價指數YoY2.9％，低於市場預期的3.0％，也低於前值的3.2％。美國12月耐久財新訂單MoM0.0％，低於市場預期的1.5％，也低於前值的5.5％。

美國商務部經濟分析局公布去年12月核心PCE物價指數年增率為2021年3月以來首度跌破3％，具有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者NickTimiraos撰文表示核心PCE物價指數月增率在過去7個月內第6次低於或相當於通膨目標，且通膨下滑速度比幾個月前的聯準會官員預期更快，導致降息討論逐漸浮上檯面。

第一金投顧指出，美股四大指數近期走勢漲多回檔，且美國幾家科技股財測展望不如預期，美股上周五回檔，費半跌幅最重， 加上台股即將封關，將影響台股科技股本周將面臨震盪，績優股持股續抱，或逢低留意介入機會，短期震盪後，看指數能否守穩均線之上，才有利後續回升。

中長線依舊聚焦2024年成長產業，AI 產業2024成長，台股後市仍可期待，AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在 AI及景氣復甦相關，包括 IC 設計、記憶體、面板、PC／NB等。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,661點，下跌5點，布蘭特原油期貨成交價2,616.5點，上漲53點；富櫃200期貨上漲47點，盤中暫報9,346點；半導體30期貨上漲19點；成交價5,115點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,543點，上漲15點；美國費城半導體期貨下跌36點，來到4,377點。