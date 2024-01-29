遠雄文教公益修繕前進南投！協助半百屋齡三層樓老宅優化無障礙空間

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遠雄建設集團今（29）日指出，旗下遠雄文教公益基金會的公益修繕，前進到南投國姓，並耗時三個月，完成協助半百屋齡的三層樓老宅，進行無障礙空間優化、及修繕工程。

遠雄文教公益基金會指出，南投縣國姓鄉的國姓老街街尾，有間屋齡逾50年的老房子，與老街繁榮熱鬧景象形成強烈對比。老房子是一棟三層樓住宅，屋內因年久失修、電線老舊，不僅燈具照明不足，甚至隨時有電線走火隱憂，加上窗戶及天井破損，導致大雨時雨水灌入家中，冬天更是寒風刺骨，即便如此，老屋仍是吳先生一家五口棲身之所。遠雄文教公益基金會（後稱：基金會）收到吳先生的修繕需求申請後，立即協請合作的廠商前往施作修繕。

吳先生近80歲的老母親因車禍截肢、行動不便，導致生活起居空間限縮在一樓，但室內照明不足、加上前往廁所途中有多處階梯，老太太曾多次跌倒、釀生意外，因此首要工程為優化無障礙空間，安裝行走時可扶握的無障礙扶手，並同步更新所有電線管路及燈具，讓老太太即使在夜晚也能行走安穩，同時避免電壓不穩而跳電、甚至電線走火的危險。

電線管路更新，是吳先生一家五口最有感的工程。

吳家小女兒開心分享以前吹頭髮前，要先將家中全部電器關閉，才能啟動吹風機，否則電源插座就會冒出火花；另外家中照明設備更新後更明亮，看書不再因為燈光昏暗而吃力。此外基金會也修補家中天井、窗戶破損處，重新施作防水工程，不再因為天氣不佳漏水，讓「家」成為溫暖的避風港。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽指出，為落實聯合國聯合發展目標的SDGs 1「消除全球一切形式的貧窮目標」以及SDGs 3「確保及促進各年齡層健康生活福祉與目標」，基金會長期投入機構至個人戶公益修繕，許多弱勢家庭受限經濟壓力，導致居住空間較不完善，對他們來說想有個溫暖、安全的家，是難以實現的夢想。隨著台灣進入高齡化社會，如何讓老年人有安居環境也是基金會所關心的議題，此次修繕工程浩大耗時三個月，幸好在年前完工，希望藉此改善案家居住品質，讓他們能安心過個好年，展望來年一切順心。