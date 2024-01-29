丹佛斯供熱解決方案 幫助阿斯塔納清真寺節省17.5％的能源成本

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阿斯塔納清真寺是中亞地區最大的清真寺，通過採用丹佛斯高效的供熱解決方案節省的能源成本高達 17.5%，在碳減排與環境永續發展方面，向前邁出重要的一步。

阿斯塔納大清真寺是中亞地區最大的清真寺，也是世界上最大的清真寺之一。 清真寺的主圓頂是世界上同類圓頂中最大的，高約 83.2 米，直徑 62 米，外頭的四個宣禮塔高130米，由五個部分組成，象徵伊斯蘭教所需遵守的五項基本原則，即信仰、祈禱、齋戒、天課和朝聖。

丹佛斯為阿斯塔納大清真寺提供節能的供熱解決方案，確保信徒可以舒適地度過哈薩克嚴酷的冬天(最低氣溫攝氏50度以下)。創新的供熱解決方案除了可以減少二氧化碳排放量，預計每年可省下55,000 美元的供暖成本，並在 8 年後回收成本。

丹佛斯土耳其、中東和非洲地區總裁 Ziad Al Bawaliz 表示:「由於阿斯塔納清真寺規模龐大，在寒冬期間面臨嚴峻的供暖挑戰。我們提供的解決方案可提高傳熱效能、減少能源消耗，實現系統的節能運行。」

丹佛斯供熱解決方案透過精確的室內溫度控制，能降低供暖系統的能源消耗，進一步提高能源使用效率，同時確保舒適的室內環境。Ziad Al Bawaliz 補充說:「建築物是目前全球第二大碳排放來源，在城市地區占總碳排放量的 50% 以上。如果我們想要實現氣候目標，減少建築物的碳排放是重中之重，這個案例證明了在不增加成本的情況下，實現節能減排與永續發展是可能的。」

負責阿斯塔納清真寺項目的Stroymep工程公司總監 Altun Koksal 最後總結說，採用節能技術對於這個項目的成功至關重要，哈薩克斯坦共和國的新法規現要求建築物採用節能設備。而丹佛斯的能效技術可最大限度地降低供暖成本，提高供熱系統的可靠性和安全性，以及為清真寺的遊客提供更舒適的遊憩環境。欲知更多丹佛斯節能解決方案，請至官網查詢: www.danfoss.com.tw。