需求可望回溫 建材族群看好今年營運增長

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選後國內房地產市場變動因素減少，包括磁磚、衛廚浴設備、預拌混凝土、內裝修隔間板廠等建材族群看好今年需求可望回溫。包括冠軍（1806）、環泥（1104）、國產建材（2504）、凱撒衛（1817）、惠普（8424）都預期，2024年的營收獲利一定比2023年好。

建材業者認為，選後受惠自用、置產剛性買盤需求，加上新青年安心成家房貸上路，可望助力今年房市交易表現。

國內磁磚龍頭廠冠軍去年營收已為正年成長；冠軍指出，目前台灣地區業務接單能見度已至今年第二季。預期在合作簽約門市、工程通路業務銷售動能增強下，2024年的業績表現還會比去年好。

在政府前瞻計畫建設持續，科技園區及民間科技廠辦建案活絡，預拌混凝土業者認為，2024年國內的預拌混凝土及建材市場產業環境仍處穩增長趨勢。

目前的混凝土銷售主要分布中南部的環泥，在台南市已是第一大廠，高雄及屏東也是領導廠商。環泥指出，在南部科技廠辦工程以及房地產新建的需求，環泥2024年預拌混凝土的出貨量預估有1成上下的成長空間。

搭上高雄、台南地區科技廊區的建設，國產建材手中預拌混凝土訂單的能見度高達760萬立方米，因此持續在南部市場增設預拌混凝土產能及新廠。市場估，在訂單量成長趨勢下，國產建材未來2～3年營運成長無虞。

雖然過去一年國內房地產市場的開工率、完工率下滑；不過，內裝修矽酸鈣板廠惠普指出，惠普過去客戶以經銷商為主，終端客戶為店面內裝修市場，經濟緊縮，店家裝修需求減緩，影響相關訂單表現， 2023年營運小幅衰退。

不過，在台商回流，帶動廠辦、廠房新建工程蓬勃、且在政府前瞻計畫大量興建公共工程、社會住宅等；惠普看準此塊市場的前景，來自新建專案的訂單近一年來持續擴增，比過去提升2～3成。惠普預期，2024年在新建工程訂單的加持下，營運是朝正向發展。

國內公共工程、新建案，已是凱撒衛近二年營運成長雙引擎。凱撒衛統計，公司推動工程市場的營運成果，已讓國內市場的營收每年都以二位數成長。