《金融股》玉山金拚月線 元月發行境外結構型商品募資達4550萬美元

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【時報記者任珮云台北報導】玉山金(2884)近期股價延5日線向上，已突破10日線反壓續挑戰月線。玉山金持續深化高資產顧客經營，繼2023年7月發行首檔高資產顧客專屬外幣結構型金融債券後，持續推出財管2.0特色商品，本月由玉山銀海外分行發行境外結構型商品，在短短兩週內募集金額達4550萬美元，更為國銀首家完成發行境內外結構型金融債券商品的財管2.0開辦銀行。

玉山銀目前在10個國家地區設有31個海外據點，以「深耕台灣，布局亞洲」為核心，發揮跨境整合優勢，依據各國家地區不同的特色，採取不同經營模式。第四個十年，將聚焦高端財富管理，打造台灣、香港、新加坡高端財管平台，本次自1月3日開始募集兩檔玉山香港分行發行的保本型特色境外結構型商品，分別為三年期連結利率走勢、六個月期連結匯率走勢的商品，皆為美元計價，到期100%美元保本，滿足高資產顧客穩定收益之資產配置需求。

玉山銀積極響應金管會財富管理新方案「強化金融機構商品研發能力，提升我國金融機構國際競爭力」政策，於2023年7月28日推出外幣結構型綠色金融債券，為國內銀行首創將高資產顧客適用之金融商品連結ESG，在高資產顧客踴躍認購下，順利募滿5000萬美元，加計本次海外分行發行金額達9550萬美元，為市場上同類型商品規模最大，展現經營高端財管決心與初步成果。