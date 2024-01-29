複製演唱會經濟成功經驗 高市府再推2024商圈夜市優惠券

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2023年高雄一連舉辦超過50場國內外演唱會，國內外天王、天后、天團接力選擇在高雄開唱，帶動經濟與商機，高雄市政府推出的「加食延暢」方案，將演唱會人流成功導入商圈夜市消費。而2024年上半年還有許多巨星、天團將到高雄開唱，高市府也推出2024年的商圈夜市優惠券，2月2日起至2月4日，歌迷朋友只要憑Ed Sheeran演唱會門票，在左營等6處高捷車站就能兌換，使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。

2023年高雄成功帶動演場會經濟，2024年上半年還有包括紅髮艾德（Ed Sheeran）、洛史都華（Rod Stewart）、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會蓄勢待發。

高雄市經發局局長廖泰翔表示，為了擴大經濟效益、導流演唱會人流落地消費，高市府持續搭配演唱會檔期，量身打造推出對接方案。2023年六龜山中音樂節、聖誕生活節也擴大辦理，收到歌迷朋友、攤商店家的正面回饋以及高度肯定，為了回應歌迷與店家的期待，市府持續辦理「2024商圈夜市優惠券」服務，歡迎歌迷朋友踴躍兌換。後續還有Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會等著歌迷來領取，將歌迷導引入商圈、夜市延續消費。

經發局說明，2月2日起至2月4日在左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站等6處捷運站皆設有兌換服務台，歌迷朋友憑Ed Sheeran演唱會門票就能兌換「2024商圈夜市優惠券」，票根僅會掃描QR Code驗證領取，不回收、不蓋章，更不影響收藏及入場。從上午10點到晚上10點，部分捷運站兌換點也將配合演唱會散場時間，延長服務至凌晨12點。使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。

多次參與「加食延暢」的「嗨聚麻辣鴛鴦鍋」江老闆表示，之前透過演唱會票根送白蝦的活動，我們會主動問每一桌有沒有券要換，而且不只是拿商圈夜市券來消費的歌迷，還有直接持演唱會門票來消費的歌迷，一桌四位歌迷拿票根消費，可以拿到四份將近30隻的蝦，簡直是把「麻辣鍋」變「蝦蝦鍋」。這次我們配合演唱會放送優惠，歌迷憑商圈夜市優惠券消費，送價值超過百元的白蝦一份，讓嗨聚熱情款待，享受高雄的魅力，期待遠道而來的歌迷來嗨聚嗑火鍋！

六合夜市管委會主委莊其章表示，2023年攤商被演唱會引入的人流嚇到，只要是演唱會期間，人潮就會爆滿，而演唱會結束不到1小時，湧入的大量歌迷，每個攤位前都有排隊人潮，讓攤商收到滿滿的商圈夜市優惠券，甚至有的攤商還做到半夜3、4點，所以攤商只要聽到「演唱會」3個字就像看到「新台幣」一樣高興，攤商今年聽到還有很多場演唱會可收券，已經提早規劃人力與備料。感謝市府持續辦理商圈夜市優惠券活動，大力支持攤商，市府很用心、攤商揪甘心，精準瞄準演唱會商機，經濟效益更加提升。