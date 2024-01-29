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陸企與剛果達成礦產協議 投資基建達70億美元

  • 中時即時 藍孝威
2023年5月26日，剛果民主共和國總統費利克斯·齊塞克迪(右)和中國國家主席出席習近平出席在中國北京人民大會堂舉行的歡迎儀式。（美聯社）
2023年5月26日，剛果民主共和國總統費利克斯·齊塞克迪(右)和中國國家主席出席習近平出席在中國北京人民大會堂舉行的歡迎儀式。（美聯社）

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據美國之音引述路透報導，中國的華剛礦業1月27日宣佈，將在剛果民主共和國投資最多70億美元的基礎設施項目，作為與剛果銅鈷合資企業協議的一部分，並稱這是推動中國和剛果合作新發展的「重要一步」。

雙方發布聲明稱，同意維持目前的股權結構，而中國合作夥伴中國水利水電建設集團公司（Sinohydro Corp）和中國中鐵股份有限公司（China Railway Group Limited）將向剛果支付每年1.2％的特許權使用費。

報導稱，剛果民主共和國現任總統費利克斯·齊塞克迪（Félix Tshisekedi）的政府一直在重新審視前總統約瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）所達成的協議。根據該協議，中國合作夥伴同意修建道路和醫院，以換取與剛果國營採礦公司–-採石採礦總公司（Gecamines）成立的合資企業68％的股份。

根據協議，中國投資者承諾在基礎設施項目上投入30億美元，不過剛果國家審計機構財政監察局（IGF）認為該礦的價值可能被嚴重低估，因此去年要求中方將這一承諾增加至200億美元，以反映礦產的實際價值。

齊塞克迪指示其政府在2023年5月訪問中國之前與投資者進行談判。他的目標是將剛果在合資企業中的持股比例從32％提高到70％。

剛果財政監察局負責人朱爾斯·阿林蓋特（Jules Alingete）在新聞發佈會上表示：「這是一項雙贏的協議。」他補充道，談判並不容易。

剛果反腐敗聯盟負責人歐內斯特·姆帕拉羅（Ernest Mpararo）表示，這一宣佈是向前邁出的一步，不過同時也指出華剛礦業仍然免除納稅，他還指出，根據2023年剛果財政監察局的一份報告，中國所承諾基礎設施投資的30億美元中，僅支出了8.22億美元。

剛果是世界上最大的鈷生產國，提供全球70％的鈷，鈷是電動汽車和手機電池的關鍵組成部分。同時剛果也是世界第三大銅生產國，其採礦業主要由中國公司主導。

齊塞克迪於去年12月贏得第二次連任，並在1月20日的就職演說中就已預告了該協議。

齊塞克迪總統表示，通過跟華剛重新談判而獲得的70億美元將用於一項道路建設計劃，但根據許多觀察人士的看法，中國財團一直未能履行按照原始協議所作出的承諾。再加上各種支出缺乏透明度，致使人們懷疑該項目中恐怕貪汙腐敗盛行。

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