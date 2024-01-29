香港法院發出清盤令 港股中國恒大停牌前大跌

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中國恒大集團遭呈請清盤案，29日於高等法院再訊，法官聽取雙方陳詞後，法官正式頒下清盤令，並於下午頒布書面判決及處理規管命令。法官頒令恒大清盤後，恒大系全線突中途停牌。

香港經濟日報報導，中國恒大29日股價逆市曾挫21％，破底低至0.162港幣，停牌前報0.163港幣。恒大汽車跌18.2％，停牌前報0.229港幣，恒大物業跌2.5％，停牌前報0.9港幣。

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中國恒大於上午9時30分進行清盤聆訊，下午2時30分將就接管令進行聆訊。呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited，位於南太平洋島國薩摩亞，於2022年6月向香港高等法院呈請清盤；被呈請公司為中國恒大集團。

華爾街日報此前引述消息人士透露，恒大周末與債權人未能達成重組公司的協議，面臨立即清盤。消息指出，中國恒大上周與主要債權人針對新的計畫展開會談，以使公司可以繼續營運。在未能達成協議下，中國恒大的債權人團體計劃支持清盤呈請。

（工商時報 楊晴安）

路透：將對大陸經濟復甦造成重大挫折

香港高等法院於今（29）日舉行中國恒大清盤呈請及規管令聆訊，據港媒報導，香港法院向中國恒大發出清盤令，港股中國恒大盤中大跌超過20％。

綜合外媒28日報導，中國恒大集團清盤呈請聆訊於29日9時30分開始，該集團的內部聆訊於同日14時30分開始。上述內部聆訊性質為規管命令，意味著法院將監管清盤程序，或包括任命清算人。此前，中國恒大已經提交八次呈請聆訊延期申請，最後一次的延期申請公告在2023年12月4日。

陸媒估算，恒大留下的「爛尾樓」遍布全國，項目超過1,300個，其中江蘇、廣東等省份有超過百個。恒大爛尾樓多達162萬間，至今等候交樓的「苦主」人數涉及約500萬至600萬。

路透、德國之聲分析指出，若恒大進入破產清算程序，將對大陸經濟復甦造成重大挫折。過去20年來，房地產業一直是拉動大陸經濟發展的主要引擎，但近年隨著房債危機惡化，陸續傳出多家房地產開發商破產，且建築公司的支出已連續兩年每年下降10％。2023年12月，大陸百大房企的新房銷售額年減34.6％，總規模約為4,513億元。

（李書良、數位編輯）