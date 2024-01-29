1／29盤中熱門焦點股

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今（1/29）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）春節不罷工了 長榮航按讚

長榮航（2618）周一（1/29）甫開市跳高大漲，暫報31.95元，早盤最高價一度觸及32.2元，迄上午9：16的市價暫報32.1元，仍大漲5.59%，成交逾6萬張，呈現價量齊揚榮景，表現不錯。

長榮航空機師罷工爭議畫下句點。勞資雙方28日在行政院副院長鄭文燦與勞動部等主管機關積極協調下，針對三大勞資爭議事項逐項達成協議，於行政院正式簽約，且到2026年5月31日止。不再就三大勞資爭議標的發動爭議行為。

旅客、旅行社可安心出遊，公司及股東如釋重負。長榮航空為守護旅客權益，已盡最大可能和機師工會達成協議。

爭議多時的機工會長榮分會在1月22日取得合法罷工權後，揚言在農曆春節及清明節前後這兩個區段預告罷工，造成旅客、旅行社及轉機旅客困擾，經鄭文燦、勞動部次長王安邦、交通部、民航局及桃園市勞動局等積極協調下，28日勞資雙方在行政院針對勞方的三大訴求逐項達成協議，並同意簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三大勞資爭議標的發動爭議行為。

雙方達成的協議要點如下：

一、於長榮航空去年年底所宣布機師調薪1.1到2萬元之外，同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月1.35萬元、資深副駕駛每月1.1萬元、副駕駛每月1萬元。同時，同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

二、針對外站津貼部分，長榮航空允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。

三、有關停止進用外籍正駕駛部分，同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

長榮航空表示，為守護旅客權益，盡最大可能和機師工會達成協議，持續提出可行方案與機師工會協商，最終雙方達成共識，與勞資和諧的雙贏局面。

針對長榮航空勞資達成協議，為引發憂慮的機師罷工即時拆彈。機師職業工會理事長李信燕28日表示，長榮航空資方同意調漲飛行員薪資，雖調幅僅約10％，但已展現誠意，因此最後達成協議。未來長榮航空獲利，仍希望可以反映在員工薪資上。

同時，工會也希望藉此機會呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，方為促進勞資雙方和諧、共創勞資雙贏的關鍵，這些觀念希望勞動部與資方持續溝通。（工商時報 王淑以、邱莉玲、數位編輯）

（2）高階車回補庫存 巨大、美利達展笑顏

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）今雙雙開高之後，欲小不易，上午10：20的市價分別暫報上漲1.12%、2.06%，表現持穩。

自行車產業2024年逐漸擺脫高庫存陰霾，外資券商近期點名自行車雙雄巨大與美利達後市表現樂觀，投資評等雙雙升至「買進」並調升目標價。法人認為，最快第二季末，就能看到高階車款庫存回補的春燕，靠新車製造的零組件族群如桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）來說，將是利多。

來自外資券商最新研究報告顯示，自行車品牌在歷經2023年一整年庫存調整後，高階車款在2024年第二季末將緩步復甦，中低階與入門款產品，下半年整體庫存就會降至較健康的水位；部分庫存管理較佳的品牌商，有機會提前在第二季末出現庫存回補需求。

2023年自行車業爆發高庫存風險時，巨大自有品牌與代工客戶受中低階產品庫存去化緩慢影響，拖累巨大2023年合併營收769.49億元、年減16.4％。

巨大除配合歐美客戶調整出貨外，規劃於3月6日登場的「台北國際自行車大展」推出高階新車款刺激市場買氣，搭配持續去化庫存，外資券商樂觀預期，最快第二季末就能看到庫存水位改善。

美利達主攻歐美中高階自行車市場，2023年為配合歐美客戶調整庫存，減少自行車與E-Bike的出貨量，2023年合併營收271.63億元、年減26.43％。但美利達認為，市場庫存多是中低階與入門車款，美利達專攻中高階車款，客戶庫存自2023年第四季起明顯加速去化，預期2024年第二季末庫存就能逐漸回到較健康的水位。

全球最大金屬鏈條供應商桂盟，營收主要來自組車廠的新車製造訂單，當組車廠品牌客戶去化庫存、大砍新車製造訂單時，桂盟也受波即，2023年合併營收46.99億元、年減33.89％。桂盟認為近兩年庫存管理較好的品牌商，有機會提前在第二或第三季回補零件庫存，下半年訂單可望優於上半年。（工商時報 曾麗芳、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.長榮航(2618)：機師罷工落幕，帶量強彈逾5.5%。

2.緯穎(6669)：中東專案供應鏈重啟，Q1成績受期待，早盤大漲5.5%，一根長紅棒拚回2200元。

3.定穎投控(3715)：今年汽車、AI高階產品受期待，外資轉向買超，衝漲6.5%。

4.浪凡(6165)：直播平台迎寒假旺季，開盤跳空漲停鎖在41.15元，企圖挑戰前波高點。

5.建準(2421)：外資調節本土法人逆向持續吃貨，108元形成短底，強拉6%突破前高。

6.亞矽(6113)：半導體業庫存調整近尾聲，中小型IC通路股掀補漲效應，盤中強彈飆漲停。

7.神盾(6462)：併購乾瞻科技，跨入先進製程領域，狹新一代IP概念，股價續攻高。

8.世紀鋼(9958)：為離岸風電國產化政策最大贏家，今年營運動能強，盤初開低走高，股價續攀峰。

9.長榮鋼(2211)：2024年毛利率看旺+5日線上揚，盤初放量漲逾3.5%。

10.吉茂(1587)：墨西哥新廠預計第2季出貨，法人預期可望帶動全年營運，盤初放量彈升逾3%，躍過5日線、季線。

11.中華(2204)：董座嚴陳莉蓮表示，2024年新機遇及挑戰都在眼前，期許再創長紅業績，盤初股價小漲反應。

12.長榮(2603)：上周貨櫃運價跌2.7%，終止連八漲，股價平盤上下震盪。

13.雲品(2748)：年前國旅及餐飲需求轉旺，帶量攻上短均及月季線。

14.上銀(2049)：訂單能見度上看2.5個月，今年目標雙位數百分比成長，股價翻紅小漲。

15.華城(1519)：今年營運成長力道續強，股價上揚重回5日均線。

16.力成(6239)：股價高姿態整理，1月30日法說會登場。

17.聯發科(2454)：1月31日舉行法說會，股價開高後壓低。

18.創意(3443)：法人近期賣超，將於2月2日舉行法說會，股價開高走揚。

19.台肥(1722)：氨能事業商機大，激勵股價漲約3%，跳上月線。

20.萬泰科(6190)：美訂單回流、喜獲歐洲及中東客戶轉單，股價彈升。

21.全新(2455)：AI、5G手機需求增，今年有望雙位數成長，早盤股價走揚近2%，觸碰月線。

22.緯創(3231)：土洋齊買，投信更寫下連12買，激勵股價重返5日線，漲幅超過3%。

23.宏致(3605)：轉接卡順利交貨，大啖AI商機，今早出現第4跳，漲幅一度逾5%。

24.欣興(3037)：看好AI應用加持營運迎復甦，早盤大漲3.5%，突破高檔整理區間，創下近一個月新高價。

25.尚立(3360)：CIS影像模組傳漲價，早盤放量勁揚6.5%。

26.文曄(3036)：三大法人26日轉買超2129張，今早重返150元之上並收復5日短均。

27.大魯閣(1432)：寒假概念股吸引資金進駐，惟早盤出現獲利了結賣壓，股價衝高回落守20元關口。

28.天鉞電(5251)：股價低檔整理多時，上周五噴量拉出一根長紅棒，今早再度疾拉漲停23.1元鎖死。

29.英濟(3294)：傳光學元件打入AI PIN供應鏈，股價跳空漲停鎖死在23.9元，且漲停買單高掛近1.2萬張。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）陸需求增溫 台系主板廠技嘉等唱旺

中國PC市況回溫步調緩慢，惟受惠板卡業者及通路端庫存水位相對健康，業者看好今年中國DIY市場可望有升級換機潮挹注業績成長動能；台系主板廠包括華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）與映泰（2399）等，針對今年第一季傳統小旺季，亦訂下相對積極的銷售價量增長目標。

消息面激勵技嘉等主機板族群，今多開高趨堅，尤其技嘉一度上漲逾3%，領軍微星、華碩與映泰等，持穩上漲，表現不錯。

2月即將迎來農曆年節長假，恐加劇工作天數減少的影響，台系主板廠對1月的通路端鋪貨數量，皆提高到要達與旺季高峰相當的水位，尤在適逢中階到中高階主流顯卡新品，出貨開始上市帶動，台廠多期望能趁勢搶先掌握市場商機。

市占居首的華碩，2023年在中國主板出貨量雖小幅收斂至近580萬片，但銷售額仍守住小幅年增，針對2024年度更訂下銷售量回升至六字頭、年增至少10％，銷售額則拚要年增20％的目標。

位居中國主板市占第二大的技嘉，去年度在該市場出貨量約485萬片、年增逾3成，銷售額年增幅雖不若量的成長，但也有達兩位數的表現。至於今年度技嘉則將續拚銷售量年成長達3成、低標年增20％的目標。

另微星2023年度在中國主板出貨總量亦有一成以上年增、達250萬片以上，今年則將持續以擴增市占率，同時拚出貨量年增至少15％的目標推進。

除了三大台系主板廠在中國市場皆有優於產業表現的水準外，在中國板卡市場著力亦深的台廠映泰，近年在持續調整產品組合、擴增毛利率較好的中高階以上，及商業／工業應用級之IPC主板等產品線，效益逐步發酵下，亦為其整體營運動能和獲利能力帶來正面助力。

今年映泰並將在中國加大於電商等線上平台的銷售資源投放力道，期在該市場消費動能可望加速回溫之際，搶攻接下來的DIY換機升級商機。（工商時報 翁毓嵐、數位編輯）

（5）電力股新兵！玖鼎電力噴57％ 抽中估賺2.6萬大紅包

玖鼎電力蜜月大漲，中籤者年終獎金又變多了！智慧電表大廠玖鼎電力（4588）今（29日）開始上市買賣，首日盡享蜜月行情，開盤跳空以72元開出，盤中高點一度拉升至72.5元，漲幅57.95％。若以上市承銷價45.88元與今日開盤價72元估算，中籤者潛在利益達2.6萬元，等於賺進了一小包年終紅包。

玖鼎電力為初次上市掛牌，是今年以來第三家掛牌的本國上市公司，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價無漲跌幅限制。

玖鼎電力受惠台電加速推動強韌電網計畫，訂單大幅進補，2023年前三季營收、獲利齊創歷史新高，分別達到8.31億元、EPS 3.17元，已超越去年全年水準，訂單能見度看至2025年第一季。

此外，為因應台電智慧電表需求增加、國外業務推廣等需求，玖鼎也投資8.6億元籌建新竹香山新廠，預計2024年上半年陸續啟用，規劃首季先將電力監控儀表產能逐漸移往新廠，台電電表稍晚，2025年起則會將生產重鎮移至新廠，屆時智慧電表產能將由現行的每月4萬具推升至每月8萬具，呈倍數增長。

法人看好，在台電訂單穩定加持、新品逐漸貢獻營收下，玖鼎今年營收獲利可望再締新猷，有望吸引買盤進駐。（工商時報 曾宇平、陳昱光）

（6）2024營詉看增2成 雙鴻樂透

雙鴻(3324)周一開高走高，盤中最高價一度來到378元，迄中場10：55的市價暫報377元，仍勁揚5.9%，重返5日線，且月線與季線有機會在低檔黃金交叉，表現不錯。

AI伺服器加速導入液冷散熱產品，受惠於液冷散熱Manifold(分歧管)開始出貨，且VGA等產品需求強勁，加上新款高階NB於3月進入量產，散熱廠商雙鴻預估，第1季營收可望維持去年第4季水準，今年營運可望逐季成長，雙鴻董事長林育申表示，隨著AI伺服器水冷產品及伺服器新平台滲透率提升，今年伺服器營收可望較去年成長40%，全年營收可望較去年成長20%，毛利率也會比今年好。

Nvidia的GPU晶片將熱瓦數天花板打開，為AI伺服器導入液冷散熱增添「加速器」，技術移轉自IBM的雙鴻深耕液冷散熱多年，可望成為AI伺服器液冷散熱趨勢下的大贏家。

雙鴻應用於CPU新平台及AI伺服器兩家客戶的液冷散熱系統的水冷板(Cold plate)及液冷散熱核心設備CDU(流量控制單元)已分於去年第2季及第3季開始出貨，液冷散熱系統另一項關鍵零組件Manifold(分歧管)也將於2024年第1季開始出貨給客戶，讓雙鴻今年第1季營運淡季不淡。

隨著伺服器品牌廠陸續導入液冷散熱產品，林育申表示，2024年第4季伺服器氣冷散熱與液冷散熱可望達到1:1，佔公司營收比重有機會接近10%，全年佔比約5%到10%，由於液冷散熱產品單價高，去年第3季合併毛利率26.54%不會是公司毛利率的天花板。

除AI伺服器液冷散熱新產品為營運添動能，Intel與微軟等國際大廠積極催生AI PC/AI NB，華碩(2357)、宏碁(2353)等國內外PC/NB品牌廠及國內代工廠紛紛呼應看好，AI PC/AI NB因熱耗增加，引爆新一波散熱需求升級，包括PC可能加速液冷散熱滲透率、電競與商務NB改採方型熱管或是VC等，由於雙鴻在顯卡、主機板、電競/商務NB散熱領域市佔率高，AI PC/AI NB可望成為雙鴻未來兩年營運高成長的另一隻推手。

林育申表示，2024年合併營收可望較2023年成長20%；就各產品線來看，2024年以伺服器表現最佳，在AI伺服器及新一代伺服器新平台滲透率提升下，預期將較2023年成長40%，佔營收比重可望達30%。（時報資訊 張漢綺；工商時報 數位編輯）

（7）AI催營收 全新股價揚

全新(2455)受惠於AI伺服器建置潮，800G高速傳輸線的PD Epi需求強勁，全新預估，今年AI相關營收可望較去年數倍成長，推升光電子業績較去年兩位數成長，全新今天盤中股價走高。

AI應用日益廣泛，CSP廠加速建置AI伺服器，帶旺800G高速傳輸線的PD Epi需求，全新因AI急速成長，客戶不僅上修需求，且能見度達6季，在數據中心內短距資料傳輸部分，受惠於光纖取代現有銅線，並於2023年初取得微軟400G VCSEL Epi認證，目前研發朝800G邁進，全新預估，2024年跟AI相關總營收將會成長數倍。

在光通訊及紅外光感測器PD部分，全新表示，2024年大陸基地站建置平緩，光通訊PD/DFB需求持平，不過部分客戶導入歐美市場；至於紅外光感測器PD應用於溫度，熱影像、材質辨識、特殊氣體偵測、消費性電子等，持續交貨歐洲、美國客戶。

在VCSEL方面，全新佈局消費性手機臉部辨識，後鏡頭ToF，以及AR/VR等產品成功發酵，2023年成長超過5成；展望今年，全新表示，除消費型裝置應用，全新持續和日系及歐系客戶開發電動車製造相關應用、資料儲存應用、車規光達應用，將陸續在明後年逐步發酵；此外，全新在屏下VCSEL全方位方案，初步已經獲得客戶認可，正在下游客戶進行認證，預計最快今年底有機會領先市場導入。

至於車用光達部分，全新長距離光達使用InP Epi的客戶需求重新啟動，目前重點為兩家客戶包含美系和韓系，有機會於未來切入Benz供應鏈和其他車廠。短距離則持續和歐洲及大陸客戶開發。

全新預估，今年光電子產品業績可望較去年兩位數成長，全年營收可望逐季走高，並較去年兩位數成長。（時報資訊 張漢綺）

（8）機師罷工危機解除 雄獅等旅遊股帶量歡慶

桃園機師工會長榮分會與長榮航28日晚間達成勞資協議，春節或清明連假罷工危機解除，近日受此消息影響股價表現偏弱的旅遊股，今（29）日在買盤敲進下普遍放量勁揚4～6％，隨後漲勢雖有所收斂，早盤仍維持約2％漲勢。

其中，雄獅(2731)最高放量勁揚5.88％至135元、燦星旅(2719)勁揚5.8％至62元，山富(2743)勁揚5.67％至130.5元、五福(2745)勁揚5.08％至89元，鳳凰(5706)上漲4.73％至70.8元。易遊網(2734)上漲3.56％至42.15元，興櫃交易的旅天下(6961)小漲0.57％。

雄獅發言人賴一青先前指出，春節期間為全年團費最高時期，航空公司班機密度高、機位滿，雄獅集團春節期間約有3成旅行團搭乘長榮航班機，要轉簽到其他航空公司的難度遠高於其他季節，加上目前成本高於過往，發動罷工對旅遊業者及消費者造成的可能損失較高。

行政院副院長鄭文燦28日晚間召集交通部長王國材、勞動部政次王安邦、長榮航空副總普維屏及機師工會理事長李信燕等人召開勞資協商會議，會中達成4項共識，使春節、清明連假罷工危機解除。王國材表示，旅客春節可以放心出遊。

受惠國境開放後出國旅遊需求報復性復甦，加上成本增加帶動團費上漲，旅遊業在歷經3年疫情衝擊後，2023年營運表現強勢反彈。展望2024年，相較去年春節期間航班運量僅恢復至疫前約4成，今年估將恢復至8成，有助帶動旅遊業出團量增加，增添首季營運動能。（時報資訊 林資傑）

（9）台積電領頭 AI一軍跟漲重振短多

今年展望樂觀的台積電(2330)今早股價再創近兩年新高，其他台系AI股也在封關前一周重振多頭氣勢，指標股緯創(3231)開高走高，台股早盤同步開高走高，盤中大漲百點再創18099點近二年新高。

美股上周五未再創高，AI指標廠輝達（NVIDIA）收盤跌0.95%，但台積電ADR漲約0.6%並持穩在近兩年新高。

台積電今早開高，盤中漲3元至647元，續創近二年新高；AI人氣指標股緯創(3231)開高後仍吸引買盤，盤中大漲4元至117元，重新站上5日均線，一軍指標股廣達、技嘉同步開高走高，目前三檔均挑戰5日均線，亦帶動集中市場早盤在萬八附近高檔震盪後，續攻18100點。

台積電看好AI需求，將帶動公司2024年營收年增率超過20%。隨著外資連七天大幅買超，今早股價隨著台積電ADR再攀波段新高。

不過，股王世芯-KY(3661)股價創高後壓回整理，今早盤一度創3920元新天價，目前震盪下壓，跌65元至3830元，仍力守短均線之上。

上周五股王世芯-KY(3661)股價開低，但盤中轉強且收盤創新高價，與台積電撐住多頭勢力。

AI指標廠緯創(3231)今早重新站上短期5日均線。2024年起，緯創與旗下緯穎的AI伺服器產品將大舉出貨，營運將穩定攀升。

AI一軍廣達(2382)、技嘉(2376)今早同步反攻5日線。隨著AI市場續旺，受惠AI伺服器的強勁需求，此三家台系供應鏈今年營運都看旺。（時報資訊 沈培華）

（10）CoWoS帶動今年營收戰新高 均華飆新天價

半導體封裝設備廠均華(6640)受惠步入客戶交機高峰期，2023年12月及第四季營收齊創新高，法人看好2024年營運重返成長軌道、有望挑戰新高。均華近日股價震盪走揚，今（29）日在買盤敲進下放量攻上漲停價187元，一舉改寫上櫃新高價。

均華2023年12月自結合併營收3.03億元，月增達1.74倍、年增達1.73倍，使第四季合併營收4.74億元，季增達近1.06倍、年增47.34％，同步刷新歷史新高。全年合併營收11.87億元，雖年減19.88％、仍創歷史第三高，衰退幅度較前11月35.55％顯著收斂。

均華受產業市況轉弱、客戶出貨遞延影響，2023年前三季營運明顯轉弱，歸屬母公司稅後淨利0.46億元、年減達79.19％，每股盈餘（EPS）1.64元，雙創同期新低。不過，隨著客戶交機拉貨動能復甦，11月營收止跌回升，12月一舉彈升創高，帶動第四季營收同締新猷。

均華先前認為，先進封裝市場成長潛力看俏，且對地緣性在地服務的要求高，均華在先進封裝市場的成長拓展可期。隨著高精度黏晶機（Die Bonder）已自去年底起大量出貨，使去年下半年營運動能可望優於上半年，並看好今年先進封裝營收貢獻達逾5成。

法人指出，受惠台積電積極擴增CoWoS先進封裝產能帶動，均華接獲晶片挑揀機（Chip Sorter）大單，可望帶動2024年首季營收維持良好動能，配合高精度黏晶機開始出貨，看好2024年營運重返成長軌道，有望挑戰新高紀錄。（時報資訊 林資傑）