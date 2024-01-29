《金融》特別股、非投等債 將迎降息行情

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【時報記者任珮云台北報導】美國消費和就業數據強勁，降低聯準會(Fed)3月展開降息的預期，帶動美國10年期公債殖利率回升，近期金融市場表現震盪。柏瑞投信表示，雖然降息時程的預期往後延，但今年進入降息循環趨於篤定，將有利於特別股、非投資等級債等固定收益資產的後市，可提早布局擁有息收潛力、且兼顧信用品質的特別收益*資產組合，掌握Fed啟動降息循環的投資契機。

柏瑞投信指出，固定收益市場向來對政策利率的敏感度高，且過往多有提前反應的特性，若等到Fed正式啟動降息才進場，恐錯失部分潛在報酬機會。觀察目前特別股和非投資等級債的殖利率依然處於多年相對高位、且價格仍具有回升空間，不妨趁Fed尚未降息前提早卡位當前的投資甜蜜點。

柏瑞多重資產特別收益基金經理人江仲弘表示，特別收益的投資組合長期以累積息收為總報酬的主要貢獻來源，可降低投資結果的不確定性。此外，特別收益投組的波動度較傳統股六債四平衡策略顯著降低，有機會獲得更好的投資效率；跟單純只配置投資級企業債相比，則能在波動度相去不遠的情況下，提升資產增值的機會。

在特別股市場展望方面，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場普遍預期今年經濟軟著陸的機率較高，受惠於通膨持續減緩和市場預期降息在望，投資氛圍可望轉趨樂觀，有助於吸引資金回流特別股。此外，從殖利率水準來看，特別股已具有長期投資吸引力，加上特別股發行企業的財務基本面仍穩健，今年行情並不看淡。

預期總體經濟深度衰退的機率不高，非投資等級債企業基本面仍佳，信用利差將介於區間震盪的格局不變。至於今年整體發行量將增加至2250億美元，而淨發行量上升至850億美元，與去年相較出現顯著增幅，但仍低於長期均值，預料供給面將支撐市場表現。而目前非投資等級債的殖利率水準仍高於5年均值，亦可望持續吸引買盤進駐。

柏瑞投信表示，由於影響資產表現的風險因子各有差異，經過分散後能降低整體風險，加上資產表現會互有輪動，因此可透過特別收益投組，全面掌握特別股、非投資級債和投資級永續債的投資契機和收益潛力，值得長期持有、累積息收，但仍需留意特別股與非投資等級債市仍存有波動風險。