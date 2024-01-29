富邦產網投寵物險再上架 續保可至15歲以下

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富邦產網路投保寵物險改版後再上線。富邦產表示，該寵物險醫療補償比例高達80％，手術及住院醫療最高6萬元保障，續保年齡可至未滿15歲。

愈來愈多人將寵物視為生活中最親密的夥伴，也是家庭中重要的一份子，但因寵物沒有健保補助，若生病或發生意外導致需要手術或住院治療，龐大的費用恐造成飼主的負擔。富邦產險建議，可運用寵物保險分散風險，並以「先保大損失、再保小損失」的投保原則，考量手術及住院費用的保障來挑選寵物保險。

根據富邦產險官網統計，2023年寵物醫療的「住院費用理賠金」平均約9,000元，「手術費用理賠金」平均約25,000元，若事先有投保寵物險，意外發生時便可申請理賠金，以減輕飼主的負擔。

富邦產險全新改版上線的網路投保寵物險「毛起來愛3.0專案」，醫療補償比例高達80％，保障包含住院及手術醫療等且貓狗保費分開計價，每月最低231元起，就為家中毛小孩買份保障。

富邦產險的「毛起來愛3.0專案」分為S3、M3、L3等三個方案，投保的貓狗憑晶片號碼就可線上投保，續保年齡可至未滿15歲，醫療補償比例高達80％，又以「L3方案」的保障範圍最為完整，該方案醫療保障包含門診、住院及手術醫療，保期內實支實付總額最高12.6萬元，其中手術及住院費用則各有每次3萬元、保期內最高6萬元的保障。

若有預算的考量，富邦建議可投保「S3方案」，2個月至未滿8歲貓咪，保費每月最低231元起，狗狗則為249元起。

富邦產險建議，養寵物可考慮投保寵物險，以備不時之需，在選擇方案前，可評估本身經濟能力與毛小孩的狀況，若擔心龐大醫療費用導致經濟壓力難以負荷，建議選擇手術及住院費用保障高的方案；如果飼養的寵物需時常攜帶外出，怕毛小孩的行為造成第三人體傷、財損的狀況，則建議可選擇寵物侵權責任保險保額較高的方案，挑選適合的寵物保險，除了降低意外發生所帶來的風險，還可減少飼養上的花費，提供寵物更好的醫療品質。