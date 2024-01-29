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寶島眼科開幕頂尖儀器 創兒童視知覺中心

  • 工商時報 王妙琴
寶島眼科三蘆分院提供便利、優質的眼科服務。
寶島眼科三蘆分院提供便利、優質的眼科服務。

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寶島眼科三蘆分院於1月27日舉行開幕剪綵儀式，歷經疫情期間的遠距教學，學童長時間接觸螢幕，使得近距離用眼時間大幅增加，學童視力不良率因此急遽上升。作為學童近視防控專家的寶島眼科，其醫療團隊由兒童視力控制經驗超過20年的林穎新總院長帶領，並斥資千萬引進專業醫療設備，致力為民眾提供眼科全方位的整合服務。此外，結合職能治療師推出孩童專屬的「視知覺整合訓練」，並提供客製化的近視防控計畫。只有在3到15歲的黃金治療期充分把握，才能有效避免高度近視的發生。

根據教育部統計，111 學年度中，國小學童視力不良率為 45.23%；國中生為 73.16%；而高中生則高達 81.61%。背後成因可能為課業壓力所致，加上補習班、安親班，一天近距離用眼的時間便超過 12 小時。加上缺乏戶外活動，讓孩童每年度數可增加 100 度至 150 不等。

因應此情況，新開幕的三蘆分院斥資千萬引進專業設備，環境設計以提供寬敞且舒適的就醫感受為目標，致力於營造專業且令人愉悅的氛圍，讓民眾在其中得到全方位的高品質眼科照護。

寶島眼科斥資千萬引進專業醫療設備，致力為民眾提供眼科全方位的整合服務。圖/業者提供
寶島眼科斥資千萬引進專業醫療設備，致力為民眾提供眼科全方位的整合服務。圖/業者提供

關懷台灣特需醫療 寶島眼科量身製訂視知覺學習計畫

近視已被定義為兒童眼睛中發病率最高的流行病，使得家長在孩子的視力保健與預防方面感受到相當大的壓力。許多家長會發現孩子常出現分心、抄寫或朗讀跳行漏字、字體歪斜不端正等問題，過去會前往醫學中心進行「視知覺能力」綜合復健訓練，但可能會遇到晚上沒有看診或者是等待時間較長、掛不到號等狀況。寶島眼科為此特別整合了擁有長庚醫學中心背景的醫師團隊，並結合職能治療師、護理師、驗光師等多元專業人才，在三蘆分院推出「視知覺整合訓練」不僅擁有強大的兒童近視控制團隊，更提供完整的視知覺整合訓練服務，給孩童更有保障、更便利的眼部照護。

寶島眼科目前在雙北市共有三蘆、萬大、橋和、土城等分院，期望能夠為北部居民提供全方位的眼科醫療資源，以守護他們的明亮未來。

三蘆分院附設視光中心，提供一站式的眼科服務。圖/業者提供
三蘆分院附設視光中心，提供一站式的眼科服務。圖/業者提供

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