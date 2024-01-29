1月消費者信心指數連四升至72.14點 「投資股票」上升最多

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中央大學台經中心29日發布1月消費者信心指數（CCI）連四月上揚，達到72.14點，月增2.08點，創近21個月新高。CCI六項分項指標調查全數上升，以「投資股票時機」上升最多、「「購買耐久性財」上升最少。

CCI包含六項分項指標，1月的調查結果全數上升，包括、「國內物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「國內就業機會」、「投資股市時機」和「未來半年購買耐久財時機」。

1月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為58.68點，與去年12月的調查結果相比，上升了5.54點。1月上升幅度第二的指標為「未來半年就業機會」，調查結果為69.24點，月升1.92點。上升幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟」78.5點，月升1.85點。

「未來半年國內經濟景氣」1月調查為82.94點，月升1.61點。「未來半年物價水準」1月調查為31.37點，月升1.41點。而1月上升幅度最少的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查結果為112.08點，僅月升0.15點。

從絕對水準來看，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀，其餘五項偏向皆悲觀指標。台經中心說明，CCI的六個子項指標區間為0至200，分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，在0至100之間則屬於「偏向悲觀」。

另外，在單一調查項目「購買房地產時機」指標部分，1月調查結果為106.13點，月升0.52點；調查顯示，本月民眾普遍認為未來半年購買房地產屬於「不變」時機增加較多，認為「稍好」、「稍壞」的比重均較上月減少。

2024年1月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2024年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,984位台灣地區20歲以上的民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。