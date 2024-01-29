富強鑫射三箭，助兩年內營收上看60億元

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塑膠射出成型機大廠富強鑫(6603)展現稱擠身全球前十強的旺盛企圖心，射三箭從智慧節能優化、低碳設備及週邊整合，以及回收料技術開發三方面著手，並偕同水平及垂直的供應鏈業者建立1＋10「低碳塑膠射出生態系」，助力公司低碳轉型發展，二年內，營收上看60億元。

富強鑫舉行50週年廠慶，以「龍轉富貴迎豐年、福至強門喜連連、鑫業穩築五十載、創新弗止百世傳」為願景主軸，運用感恩與展望之元素呈現，營造溫馨感動、精進創新、人才孵育與傳承、ESG永續發展等的熱鬧又溫馨的氛圍。

富強鑫董事長王伯壎、執行長王俊賢率領各事業部主管，富強鑫員工及眷屬、退休同仁及合作夥伴，宣示富強鑫秉持持續穩坐台灣第一大塑膠射出設備製造商的堅持，齊心齊力邁向躋身成為全球前十強的目標，開創下一個更加輝煌的50年，成為台灣塑膠射出龍頭的百年企業。

50週年廠慶會中也頒發金幣給年資40年以上的資深員工獎，綜觀富強鑫台南廠共258位員工，其中，年資40年以上即占員工比約5％、年資25年以上之員工比約15％、夫妻檔占5％，也有多位世代傳承，一代、二代皆為富強鑫人。富強鑫表示，人才孵化與培育、企業文化、理念傳承等落實貫徹的用心，打造百年企業永續發展的根基。

富強鑫董事長王伯壎表示，他藉此感謝每一位富強鑫人辛勤付出，以及客戶、合作夥伴及學研機構等長期以來的合作與支持、信賴與肯定，奠定富強鑫厚實營運基礎、茁壯的成績。歷經將近半個世紀來景氣高高低低的淬煉，從「富強鐵工所」出發，當年畫年藍圖，期許未來要有多少廠房，內部規畫如何建置，最後把願景印製在產品型錄上，讓所有人看到富強鑫「世界級的10甲工廠」的計畫圖，提醒自己之外，也讓客戶看到我們的決心，至今富強鑫已從「射出成型機製造者」轉型為「射出成型解決方案的提供者」，打下全球30甲的工廠，台灣台南、大陸東莞、寧波、杭州灣與印度廠，全球34處直營點、代理商遍及21國，讓富強鑫FCS台灣品牌在國際市場發光的良好基礎，這一切歸功於全體同仁們努力付出的豐碩成果，也是富強鑫50歲生日最佳的生日禮物。

富強鑫執行長王俊賢表示，能與多位富強鑫長輩們一同茁壯深感榮幸與感動，富強鑫不僅以ISO三標整合系統為基準，落實管理制度化、流程標準化、作業數位化，建立永續經營的基業，並推動KPI目標管理績效活動，進行多元人才培訓計畫。近20年來與高雄科技大學、崑山科技大學進行產學研合作，讓學生在不影響課業的前提下，一面在學校念書，一面利用課餘時間到工廠實習，訓練完後還可以直接到富強鑫上班，讓富強鑫人擁有基礎技術人力、發展規劃前景。

王俊賢表示，富強鑫已著手布局下一個成長引擎，即2025年起國際製鞋業禁用化學發泡劑，而富強鑫戮力研發的物理發泡射出成型系統GENTREX，將有機會承接換機需求，不僅如此，受惠於智慧製造、工業4.0 以及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，帶動包括汽車零配件、運動產業、家用精品等不同產業客戶對水平對射機、轉盤多色機、兩板機、全電機等塑膠射出成形設備訂單需求增加，創造2023年全年合併營收高達38.6億元的佳績。

王俊賢指出，富強鑫看好未來產業趨勢，寧波杭州灣新廠2024年將進入投產，並祭出三大策略，一、智慧節能優化、二、低碳設備及週邊整合、三、回收料技術開發，同時協同水平、垂直的供應鏈業者，建立1＋10「低碳塑膠射出生態系」，助力公司低碳轉型發展，順應ESG趨勢，亞太地區五大廠產能齊放，更與富強鑫人一同高呼要「未來二年內，達60億元營收規模、50年內再闢數個十甲級世界工廠目標，以期持續往全球前十強進程，帶領富強鑫邁向下一個50年，成為台灣塑膠射出龍頭的百年企業」。