星座理財／金牛投資求財順勢而為 獅子進場賞屋可覓吉宅

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 事業運旺 易有收穫

事業運勢繼續吉利，三星匯聚，紙鳶加持。一飛沖天，是本周事業運勢的寫照。而起飛有三個要件，凡是按部就班，即便默默耕耘也容易辛苦有成。以其知難行易，許多事情先進行再逐步完善。還有設妥目標和方向，努力無悔。投資求財，順勢高飛，正向運作。幸運物與色彩：海洋碧玉與咖啡紅。幸運數字：9、1、4、3及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 廣結善緣 積累人脈

木星金牛，逐步進入中段。天王金牛，恢復順行也同樣逐步進入後段。人脈磁場十分活躍，廣結善緣為最理想的旺運策略，積累貴人籌碼的大好時機。異動的磁場啟動了，有意轉換跑道的金牛，值得開始放出風聲。投資求財，依照市場氣氛，順勢而為。幸運物與色彩：墨翠與深綠色。幸運數字：3、1、4、8其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 商務買賣 可加把勁

偏財運勢依舊十分理想，商務買賣與業務行銷值得加把勁，因辛苦有成，年終獎金可望豐收。家庭運勢理想，年關近了，該除舊布新，為家人營造迎接龍贏之氣的龍年吉利好宅。事業運勢面臨正向轉折，機會出現先掌握再說。投資求財，以營造偏財方式運作，大漲賣，回檔接。幸運物與色彩：蛋白石與深紅。幸運數字：9、4、1、0及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 國際財金 多加關注

本周貴人磁場超旺，合作機會出現了，先掌握再衡量因應策略。三星連結在夥伴宮位，這是典型的借力使力格局，雖然短線容易出現震盪，不過反而是種順著局勢借勢取財的大好機點。大膽設定年度目標、規劃時程，巨蟹們的牛年是豐盛的。投資求財，密切觀察國際財金動向。幸運物與色彩：舒俱徠石與紫色。幸運數字：1、9、8、0其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 進場賞屋 可覓吉宅

這是個充滿財富與機會的一周。正財與偏財都受到了鼓勵，不論投資求財，還是商務買賣及業務行銷，只要努力都容易讓荷包獲得充實。對於有意購買屋宅者，是個值得進場賞屋的一周，吉屋好宅容易覓得，價錢也容易如願理想。投資求財，設妥區間，確實執行，營造短線財利。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數：3、9、1、7及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 愛情運佳 水到渠成

風箏高飛，這是本周雙女（處女）們的運勢寫照。想飛才會高飛，想要才容易擁有，設妥目標勇敢往前。愛情運勢也十分理想，水到渠成的現象容易發生，值得努力，讓心愛的人陪伴一起過新年。不過健康的部分，千萬別累過了頭。投資求財，靈活運作，營造短線順勢財利。幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。幸運數字：8、6、7、1及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 心想事成 財富迎人

心想事成，對於天秤座的本周運勢而言，不再是祝福話語。年底期間許多人需要趕業績，對天秤座而言，雖然不需要趕業績，卻出現了財富迎人的現象。這個時候，財務豐盛的現象是自然，業績長紅則是必然。投資求財，也是如此。熟悉的標的，按照計畫營造短線豐盛財利。幸運物與色彩：石榴石與茶色。幸運數字：4、8、7、3及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 投資求財 順市而為

充滿生命力的天星，為天蠍們提供了豐沛的貴人氣場，以及水到渠成的合作機會。這個時候，天蠍們需要的是熱情和信任，相信幸運之神的慷慨，感謝財神爺的眷顧，幸福而豐盛的新年成為了天蠍們的不求自來。投資求財的贏家，知道如何遵守紀律，順市而為。幸運物與色彩：虎眼石與金黃。幸運數字：8、7、1、4及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 震盪愈大 獲利愈豐

兔年進入尾聲，而龍年吉利龍氣開始茁壯，對於人馬而言，是個辛苦有成的一周。對於事業而言，只要學會跟，就容易擁有成功慧根。家庭運勢十分理想，許多重要事務值得執行，購屋置產更值得鼓勵。價值觀容易在此時獲得躍升，值得掌握。投資求財，高出低進，震盪愈大愈好。幸運物與色彩：粉晶與粉紅。幸運數字：9、6、4、7其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 大膽許願 有望實現

金星山羊，逐步進入中段。火星山羊，逐步進入後段。水星山羊，也是如此，並與火星會相。是個超級吉利的一周，所有願望都有機會實現，值得大膽地向幸運之神，許下更偉大的心願。愛情運勢也是如此，單身適婚者值得勤於參加尾牙營造機會。投資求財，積極營造短線財利。幸運物與色彩：虎播與棕色。幸運數字：2、0、4、9及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 設妥目標 營造財利

寶瓶之月，正逐步進入中段。冥王寶瓶，卻悄悄地啟動，雖然壓力頗大，不過很快就雨過天晴。寶瓶們需學會放下，最需放下的就是執著，將生活焦點擺放在家庭的除舊布新，以及讓內心更強大上。心想事成，不只是心想，容易水到渠成。投資求財，設妥目標，營造短線財利。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：6、7、1、8及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 合作機會 值得掌握

土星雙魚，位於前段。海王雙魚，位於後段。擔任高飛的風箏格局的領航星座，過去幾周的不順遂與難題，容易在本周獲得紓解。合作機會值得積極掌握，這是種難得的貴人能量，也是團隊合作的另一種寫照。投資求財方面，鎖定習慣的老標的，而買賣策略也是老方法。幸運物與色彩：橄欖石與蘋果綠。幸運數字：4、3、1、9及其組合。