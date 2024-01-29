勞保局給錢！沒申請虧大 郵寄臨櫃上網都能辦理

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勞保局給錢 沒申請就虧大了 小資上班族半年領走20萬 郵寄臨櫃上網都能辦理

【旺得富理財網 王順泉】「育嬰留職停薪」就是俗稱的「育嬰假」，員工依法申請育嬰假，雇主不能拒絕，但這段時間員工也沒有薪水可領。政府為協助申請育嬰假員工支付家庭開銷，育嬰留職停薪津貼補助投保薪資的8成，最長可領取6個月。

勞工「就業保險」包含失業給付、提早就業獎助津貼、職訓津貼、育嬰留職停薪津貼、以及失業健保費補助等。其中，育嬰留職停薪津貼自98年5月開辦以來，至去年7月底，已有101萬餘人受惠；男性請領人數也由開辦當年的4千多人，增加至1年逾2萬多人，顯見分擔育兒責任的男性越來越多。

「育嬰留職停薪津貼」的請領資格，須具備3條件：

一、保險年資合計滿1年以上。

二、子女滿3歲前。

三、依性別平等工作法之規定，辦理育嬰留職停薪。

只要家有未滿3歲幼兒，父親或母親依規定向公司辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局請領育嬰留職停薪津貼。補助金額按留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資的6成計算，另外，政府自110年7月起再提供2成薪資補助，合計達8成。

不僅如此，父母雙方還能同時請領育嬰留職停薪津貼，等於1家可領到2份津貼，照顧年幼子女更無後顧之憂。

勞保局舉例說明，如果父母兩人皆符合就業保險法請領規定，同時辦理留職停薪照顧小孩，假設2人之平均月投保薪資均為4.2萬元，每月各可領到3萬3600元，半年下來1人領20.16萬元，2人合計領到40萬3200元。

勞保局提醒，育嬰留職停薪津貼可利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局e化服務系統線上申請、委託投保單位線上申請、書面郵寄或親送至勞保局申請。請爸爸媽媽們要及時把握陪伴小孩成長的機會，不要忘了自己的權益。