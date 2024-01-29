準備多少退休金才能養老？陸最新調查出爐

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大陸從2020年正式進入老齡化社會、如何養老更顯重要。養老金融50人論壇近日發表報告揭示居民養老金融參與情況及未來意願，調查顯示有66.12％的受調查者認為，應在40歲以前就開始進行養老財富儲備，其中23.6％更認為該在30歲以前就開始。做好養老準備。資料更顯示，近6成認為整個養老期間財富儲備規模在100萬元（人民幣，下同）以內即可滿足養老需求，但也有約4成認為養老財富儲備需達到100萬元以上。

而從養老財富儲備量來看，71.63％調查對象的儲備金額在50萬元以下，其中有14.02％儲備在10萬元以下，僅28.38％受調查者的儲備金額超過50萬元。

此外，民眾願意將多少比例的收入用於養老理財，也一定程度上顯示當前養老金融市場的發展空間。根據券商中國報導，調查資料顯示，有66.25％調查對象願意將30％以內的收入用於養老財富儲備，同時目前調查對象養老財富儲備金額占收入比例意願的均值為25％，顯示未來大陸養老金融市場仍有巨大發展空間。

具體來看，受調查對象養老的投資與理財的最大偏好仍是銀行存款，占比達到71.20％，其次是商業養老保險32.65％、銀行理財25.23％、房產17.09％、基金14.9％與企業／職業年金14.57％。此外，也有一些調查對象通過購買股票、信託產品、國債等進行養老財富儲備，但仍有5.96％的調查對象尚未進行任何養老財富儲備。