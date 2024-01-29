黃色小鴨重返高雄，和逸飯店‧高雄中山館推住房專案搶商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻寒假與春節連假國旅住房商機，位於捷運站三多商圈的「和逸飯店．高雄館」搭上人氣超夯的黃色小鴨熱潮，即日起至2月25日，推出「住在逸起丫」住房專案，每房每晚4,188元起，專案內容包含期間限定款英式午茶、療癒泡澡戲水組。

因應寒假期間家庭出遊多，另加碼贈送一位11歲(含)以下兒童免費入住，位居30樓高空的 Cozzi THE Roof餐廳則在除夕至初四春節期間推出各式春節饗宴和高空年節桌菜，套餐每客968元起，桌菜每桌18,480 元起，邀請一家大小齊聚高空大啖美食。

和逸飯店高雄中山館30樓的Cozzi THE Roof推推出的「期間限定款英式午茶組」，呼應小鴨主題，茶點皆使用黃色或小鴨圖案，專案另贈送香氛入浴劑搭配可愛鴨子造型戲水玩具，徹底紓緩身心的同時也增添童趣感Cozzi THE Roof餐廳則祭出小鴨快閃活動，即日起至2月8日，凡身穿黃色系服飾或姓名中有「ㄏㄨㄤˊ」發音者，即享餐食88折。

擁有270度環景的Cozzi THE Roof餐廳除了推出小鴨活動外，特於農曆新年期間獻上「祥龍瑞氣 迎新春」春節饗宴，除夕至初四年推出限定套餐和年節桌菜，套餐每客968元起，主菜可任選香煎美國頂級肋眼牛排或香煎明蝦藍斑魚佐紅花白酒醬汁及其他6道精選海陸料理，搭配自助沙拉吧，一次滿足家人們的飲食需求。

喜愛傳統圍爐宴的家庭則可選擇年節桌菜，嚴選頂級食材的傲人菜單包括：香煎義式香料羊肩排、鰻魚干貝米糕、清蒸海石斑、XO 醬炒波士頓龍蝦雙脆及冬菇養蔘烏雞湯等山珍海味，每席18,480 元(10人份)，除夕夜當天訂位數已全部額滿，初一至初四少量席位開放預訂中。