渣打台北馬拉松訓練營 攜手New Balance三大升級

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距離2024渣打台北公益馬拉松（以下簡稱「渣打馬」）賽事倒數一個月，渣打馬27日攜手愛盲基金會與國際知名運動品牌New Balance舉辦訓練營；本屆訓練營擴大分為上下午共三個場次，上半場為視障陪跑員訓練營，下半場開放半馬與13K跑者參與，活動特別邀請日前挑戰紐約全馬完賽的運動女神房思瑜一同參與，吸引超過100位跑者及視障陪跑員於寒冬熱情參加，齊聚台北田徑場為渣打寒流馬做準備。

渣打馬跑者訓練營今年邁入第二屆，不僅規模擴大，更有全新三大亮點：

亮點1：規模再升級。除了去年開辦的13K跑者訓練營外，今年更新增21K半程馬拉松梯次，共開放80位限量名額供參賽者報名，透過New Balance專業教練指導邁向個人最佳PB。

亮點2：專業更升級。2024渣打馬首次與New Balance旗下運動跑團NBRC（New Balance Run Club）團隊合作，以總教練李翰暄為首，帶領共7位專業教練以一對六的方式帶領學員學習配速、制定個人專屬的訓練計畫，將訓練內容分為不同階段配速的11種訓練類別，課程著重在寒流環境下長距離配速訓練。

亮點3：體驗大升級。工欲善其事，必先利其器，跑者訓練營不只提供New Balance訓練營專屬訓練T恤，現場更有New Balance最新跑鞋鞋款 Fresh Form X 1080v13試穿活動，讓跑者能夠體驗頂級跑鞋款帶來的體感回饋，進一步提升自身能力。

不只有NBRC專業加持，今年跑者訓練營更邀請到運動女神房思瑜現身，全程與跑友共同完成訓練營課程，並現場大方分享接觸跑步後自己的成長與蛻變：「因為漫漫長路上總是有大家對自己的鼓勵才能堅持下去，讓我感受到原來愛無所不在，自己釋出的一點點善意對他人也是莫大的幫助。」

針對訓練營的體驗，房思瑜則回饋，渣打跑者訓練營課程中，教練針對每個人都有提供不同的建議以及菜單，讓自己能夠透過更數據化、專業化的訓練事半功倍，減輕跑齡短對身體帶來的不適應。

渣打馬邁入第一個十年，期間透過運動賽事傳遞「關懷視障、永續環保」的理念，累計至今已經舉辦九屆視障陪跑員訓練營，截至去年止，渣打馬已經創下支持超過2,000名視障跑者完賽的里程碑。此外，渣打集團也透過Futuremakers全球公益計畫幫助弱勢青年，三年來幫助超過7,000名弱勢青年，今年將大力投入，期望能進一步幫助近1,800名青年能無後顧之憂的勇敢追夢。