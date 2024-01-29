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完善國有金融資本管理？ 中國信達等3大AMC將併入中投公司

  • 中時即時 朱紹聖
圖為大陸山西太原，銀行工作人員正在清點貨幣。（中新社資料照片）
圖為大陸山西太原，銀行工作人員正在清點貨幣。（中新社資料照片）

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據新華財經28日報導，回應大陸機構改革方案，中國信達、中國東方和中國長城3家資產管理公司（AMC）將於近期併至屬大陸主權財富基金的中投公司。據傳此舉是為「完善」國有金融資本管理。

澎湃新聞報導，1999年，大陸國務院批准設立了中國華融、中國信達、中國東方、中國長城4大AMC，用以剝離、處置國有4大行等金融機構的不良資產。後來4家公司完成了股份制改革，同時中國華融、中國信達已在香港上市。

經過多年的發展，4大AMC均已發展為持有多張金融牌照的金融控股公司。中國信達、中國東方和中國長城3大AMC的第一大股東均為財政部。而原來4大AMC中的中國華融已併入中信集團，並於近期更名為中國中信金融資產。

公開資料顯示，中國投資有限責任公司（簡稱「中投公司」）成立於2007年9月29日，組建宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化，以服務於國家宏觀經濟發展和深化金融體制改革的需要。其下共設3個子公司。

早在2023年5月，傳出大陸考慮將4大AMC的國有股權，轉至大陸主權財富基金中投公司旗下的子公司，以推進國務院機構改革方案，「完善國有金融資本管理」。而國際知名信評機構惠譽在今年1月將中國信達評級展望列為「穩定」，但將中國東方、中國華融與中國長城等3家列入負面觀察名單。

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