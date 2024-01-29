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《類股》長榮航罷工危機解除 旅遊股帶量歡慶

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【時報記者林資傑台北報導】桃園機師工會長榮分會與長榮航28日晚間達成勞資協議，春節或清明連假罷工危機解除，近日受此消息影響股價表現偏弱的旅遊股，今（29）日在買盤敲進下普遍放量勁揚4～6％，隨後漲勢雖有所收斂，早盤仍維持約2％漲勢。

其中，雄獅(2731)最高放量勁揚5.88％至135元、燦星旅(2719)勁揚5.8％至62元，山富(2743)勁揚5.67％至130.5元、五福(2745)勁揚5.08％至89元，鳳凰(5706)上漲4.73％至70.8元。易遊網(2734)上漲3.56％至42.15元，興櫃交易的旅天下(6961)小漲0.57％。

雄獅發言人賴一青先前指出，春節期間為全年團費最高時期，航空公司班機密度高、機位滿，雄獅集團春節期間約有3成旅行團搭乘長榮航班機，要轉簽到其他航空公司的難度遠高於其他季節，加上目前成本高於過往，發動罷工對旅遊業者及消費者造成的可能損失較高。

行政院副院長鄭文燦28日晚間召集交通部長王國材、勞動部政次王安邦、長榮航空副總普維屏及機師工會理事長李信燕等人召開勞資協商會議，會中達成4項共識，使春節、清明連假罷工危機解除。王國材表示，旅客春節可以放心出遊。

受惠國境開放後出國旅遊需求報復性復甦，加上成本增加帶動團費上漲，旅遊業在歷經3年疫情衝擊後，2023年營運表現強勢反彈。展望2024年，相較去年春節期間航班運量僅恢復至疫前約4成，今年估將恢復至8成，有助帶動旅遊業出團量增加，增添首季營運動能。

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