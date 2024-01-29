台灣量子科技發展里程碑 中研院自研自製5位元超導量子電腦大公開

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量子科技是全世界尖端科技競爭所在，能自研自製量子科技應用產品，台灣躍為全球五大國之一！

臺灣自研自製的5位元超導量子電腦，中央研究院已成功打造，近日以網路連線方式提供給國內學研合作者使用，中研院長廖俊智表示，量子科技產品應用的國家隊籌組起來，由於距離大規模應用還有一段距離，歡迎產業界一起加入合作開發，中研院打造國家級量子科技研究基地，並與國內產學研界合作，從基礎研究到實際應用進行團隊的「垂直整合」，共同為臺灣的量子發展取得先機。

量子晶片是量子電腦的核心關鍵元件，超導量子晶片具有其特殊的製程條件與要求，中研院物理研究所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東指出，目前仍須解決基礎關鍵問題，無法直接套用現行半導體製程技術，且全世界量子科技研發的最大卡關也是晶片，但半導體、IC設計、高階科技製造是台灣發展量子電腦的最大優勢，估計可以應用的產業有醫藥、材料、生物等的複雜應用。

總統蔡英文29日親臨中央研究院視察量子電腦計畫，此計畫由國科會及中研院共同資助，2019年來以5年80億元的預算投入。廖俊智現場致贈由研究團隊自製的量子晶圓予總統，總統府秘書長林佳龍，國科會主委吳政忠，經濟部次長林全能等陪同參訪。

蔡總統肯定中研院帶領量子前瞻研發達到第一個重要里程碑，她表示，從本世紀初開始，量子科技研究已成全球趨勢，全球先進國家爭相投入龐大資源研發，中研院能在短短兩年多的時間，自主研發5位元量子電腦，實屬不易。也期待中研院量子團隊繼續進步，引領我國研究發展方向，為臺灣在量子科技領域取得關鍵技術的領先地位而努力。

吳政忠表示，中研院自製超導量子技術放入8寸晶圓，代表台灣邁開量子科技產業化，台灣有各大學人才，加上半導體產業人才及商品化經驗，在世界上非常有競爭力，以國科會目前有17個研究計畫、12個學研團隊，加上24家公司企業的參與，「彼此合作」的成果將會創造台灣在國際上的亮點。

廖俊智表示，台灣已加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對我國量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應，接下來，中研院將於南部院區的量子基地持續投入資源，將關鍵議題從基礎研究到實際應用產出進行「垂直整合」。