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玖鼎電力掛牌蜜月行情甜 股價超車康舒 中籤者樂賺2.66萬

玖鼎電力29日掛牌蜜月行情甜，盤中最高大漲58％，中籤投資人最多可望大賺2.66萬元，圖為玖鼎電力董事長陳展鵠（左）、總經理曾文良（右）。圖／鄭郁平
玖鼎電力29日掛牌蜜月行情甜，盤中最高大漲58％，中籤投資人最多可望大賺2.66萬元，圖為玖鼎電力董事長陳展鵠（左）、總經理曾文良（右）。圖／鄭郁平

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封關前夕行情俏，台灣29日股匯雙升，智慧電表大廠玖鼎電力（4588）掛牌蜜月行情甜滋滋，開盤直接衝破70元大關、最高攻抵72.5元，較申購價45.88元大漲58％，幸運中籤投資人最多直接抱走2.66萬元大紅包，年終獎金「自主加碼」、心情超美麗，股價超車第二大智慧電表供應商康舒（6282）。

除台電強韌電網計畫大單進補，也搶打「國際盃」拓展海外市場，2023年營收正式突破10億元大關，營收、獲利再創新高，超越歷年來全年紀錄，截至第三季營收達8.31億元、每股稅後純益（EPS）3.17元，也均已搶先超越2022年全年水準，公開申購吸引逾30萬人搶抽，中籤率僅0.21％，為今年申購抽籤第三低。

而玖鼎電力掛牌首日盤中強勁表現，也催動國內智慧電表大廠跟進積極表態，玖鼎電力盤中股價勁揚50％、突破70元關卡，康舒也漲逾2.5％，中興電、大同上漲0.6％～1.3％，在興櫃交易的斯其大也揚升超過2％。

展望今年營運，玖鼎電力指出，台電智慧電表屬於剛性需求，訂單「生生不息」，去年前三季智慧電表認列金額達7億元，2024年需求狀況仍穩定，加上車用充電樁、電力監控設備新品成長可期，未來上市櫃公司依法須負有碳盤查責任，也帶動電力監控設備需求，法人預估，玖鼎今年營收獲利有望再締新猷。

另外，海外布局也在火熱進行中，玖鼎電力董事長陳展鵠透露，已與國內通訊業者合作協力進軍國際智慧電表市場，跟不少國家接洽，目前正與一家東北亞、一家東南亞潛在客戶進行產品規格定案工作，期望2025年海外市場將有機會開始貢獻營收。

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