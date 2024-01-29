130億歲 韋伯望遠鏡發現「最古老黑洞」解這道難題

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【中時新聞網 張威翔】韋伯太空望遠鏡（JWST）發現有史以來觀測到最古老的黑洞，距今有130億年的歷史，僅約在大爆炸後4億年形成，而且他吞噬物質的速度比預期還要快，這樣的現象為天文學家開了一扇窗，即大型黑洞如何增長的理論提供了一些關鍵資訊。

據《天文學》（Astronomy）19日報導，天文學家在大熊座 （Ursa Major）的星系GN-z11中，發現了目前已知最古老的黑洞，這個黑洞位於星系GN-z11的中心，其質量約為太陽的數百萬倍，於大約130億年前，即大爆炸後4億年形成，隨後開始吞噬物質。

韋伯太空望遠鏡（JWST）發現了這個黑洞發光的吸積盤，為天文學中一個最大未解之謎，即第一個黑洞到底是如何形成的，提供了一些寶貴的資訊，這一次的觀測結果已於上週三（17）發表在《自然》（Nature）期刊上。

GN-z11是最早形成的星系之一，它比我們的銀河系小。劍橋大學的研究主持人馬約里諾（Roberto Maiolino）表示「非常早期的星系富含大量氣體，所以它們對黑洞來說簡直就像是自助餐吃到飽。」因此，有足夠的「食物」來養活一個不斷增長的超大質量黑洞。

但是，黑洞吞噬的速度是有限的，被稱為愛丁頓光度，或者是愛丁頓極限（Eddington limit），如果黑洞嘗試更快地吞噬物質，那麼吸積盤會持續加熱到形成高能粒子的「強風」。如此一來，黑洞將會吹走自己的吸積盤 （上面的物質），反而吞噬不到新的物質，進而限制自己的增長。

這樣的「強風」還會在黑洞之外產生深遠的影響，會使星系內的星際氣體升溫，變得「太熱」而無法凝聚形成恆星，從而抑制了星系內的恆星形成。

不過在某些情況下，黑洞可以超越愛丁頓極限，又不會失去吸積盤。這被稱為超艾丁頓吸積（super-Eddington accretion），而這似乎是在GN-z11中正在發生的事情。

這個古老的黑洞正以5倍的愛丁頓極限吞噬物質，這可能讓天文學家確認了一一種大型黑洞增長的理論：它們可以暫時超越愛丁頓極限，經歷短暫的超艾丁頓吸積階段後，然後再次平靜下來。

文章來源：JWST finds oldest black hole ever seen, and it’s hungry