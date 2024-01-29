金手獎樂團玻璃博物館公益演出

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台灣護聖宮樂團，與金手獎樂團一起參加玻璃博物館公益演出，獲得滿堂熱烈掌聲。

台灣玻璃博物館邀請護聖宮樂團，護聖宮樂團再邀請金手獎樂團一起參加玻璃博物館公益演出，本次金手獎樂團派出三位代表，個個經歷百戰，由資深團員愛得利科技朱守昱、維勝特林有堂，及團長上研機電林釗宏等企業負責人擔綱，與護聖宮樂團聯合公益表演，雖然天氣寒冷來台灣玻璃博物館觀眾不多，但獲得滿堂熱烈掌聲。

金手獎樂團長林釗宏表示，由於滿堂熱烈掌聲，讓表演人鼓起十足勇氣，每位參與演出者，本來預定三首，大家自願增至八首熱情演出，讓參與者盡情展現自身才藝，及這段時間努力學習之成果，雖然少了聯誼氣氛，但能更深度的瞭解彼此優點，改進自身學習缺失，不啻是本次演出最大收穫。

團長林釗宏指出，今天開演的感恩的心，感謝護聖宮樂團禮讓，由朱守昱總裁率先演出，緊接著是金手獎樂團的團奏，還拿出金手獎樂團年度主打歌：感恩的心及愛拚才會贏，一方面感謝主辦單位營造此一展演環境，再則期許新的一年大家共同打拼面，團員們精彩、不負所托的演出贏得大家喝采。

金手獎樂團的老師，皆是受台中市政府，頒發的金手獎得獎的公司企業負責人，利用假日參加薩克斯風練習，各個習得第二專長，也利用假日與民眾同樂，增加自己各方面的知識，以求盡善盡美。金手獎樂團長林釗宏，上研公司負責人，公司主力產品，為應用於金屬加工工具機，上下料之自動化設備；朱守昱老師，為愛得利總裁，公司著重於交、直流馬達和其驅動器的研發；林有堂老師，維勝特公司負責人，公司為全球園藝工具(園藝剪、高枝剪、花剪、草剪)品牌代工、成長最快、評價最高的專業製造廠。

雖然因年關將屆遊客較少，但活動護聖宮精心籌畫下順利進行，大家都度過充實而美好的表演時光，當大家覺得人觀眾稀少時，突然二十多位大老爺、大媽級旅客大大方方進來，點燃了各位老師吹薩克斯風的熱情，一個接一個老師輪流上台盡情演出，配合護聖宮樂團蔡長衛的熱情為台灣護聖宮媽祖廟介紹，等同捐給媽姐做善事；及不期而遇的紀老師妙語如珠、深情鼓勵觀眾，打動觀眾的心，紛紛慷慨解囊，一百接著一百紛紛投入打償箱，不到五分鐘即獲得大量償金，所有的打償金全數捐給台灣護聖宮媽祖廟，做為公益基金，所有在場的老師純公益演出。