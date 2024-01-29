白天看房沒事　他晚上繞一圈「狀況走鐘」瞬間滅火！網：超重要必看

買房除了看地段、價格、格局外，鄰居素質更是影響生活品質的關鍵，一名網友分享看房經歷，同一物件晚上再度去看，發現社區環境「出現變化」，讓他瞬間打消買房的念頭，不少人有感表示，這點真的超重要！

該名網友在PTT上發文，近日去看台中北屯屋齡13年建案，白天看房時無異狀，晚上在附近用餐後，再順道去大門附近繞繞，卻發現有不少「少年仔出入」，讓他難免擔憂居住安全，坦言看了很滅火，好奇大家看房會注意住戶組成情況嗎？

其他網友認為是必看要點，「千金難買好鄰居。跳過吧，房子千百間，除非特別便宜」、「住戶組成是看房前三重要的事項！」、「用坪數和房價來篩選就對了」、「買高總過濾住戶阿，只怕你荷包不夠而已」、「上次看到某新大樓，邊騎機車邊抽菸騎出來，覺得很不行」、「自住不買有套房格局的，如果已是中古屋的話，看一下公設維護狀況跟規約」、「多少會在意，但很難知道詳細組成，選擇相對優質的區域，自然能降低機率」，但也有人覺得都是運氣問題，「人口組成問題，加地緣關係你怎麼跑都一樣」。

針對房價是否與住戶素質有直接關係，住展雜誌發言人陳炳辰指出，千金買房萬金買鄰，房價偏高的社區與管理完善是有可能畫上等號，甚至在規劃時就加以考量，比方說戶數少，自住為主，或是建材上重視隔音，與排油排煙管線，也會在管理保全、管委會規章多下功夫，管理費較貴的原因也出自於此，加上高資產族群有一定程度的身分地位，對外在觀感特別重視，也會凝聚維持房價意識，有較大比例自重，素質遂提升。若來到社區均價4、5000萬以上的物件，住戶間問題通常會更零星。