中東衝突升溫油漲 正向原油ETF強彈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受到美國經濟成長率（GDP）數據成長強勁，以及中東衝突升溫造成原油供應緊張，在台股股交易的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S＆P石油（00642U）二檔ETF，今（29）日各大漲逾4％及近2％。

街口投信分析，上周五（26日）布蘭特油價上漲1.3％，收盤來到近2個月來的最高點，因美國經濟數據強勁、通膨降溫和中國刺激措施提振了需求預期，同時，中東紅海地區衝突升溫造成航運改道，投資人擔心影響原油供應而支撐油價。

此外，布蘭特與西德州（WTI）原油上周漲幅都超過6％，創下自以色列與哈馬斯加薩衝突爆發後10月13日以來的最大周漲幅。

街口投信表示，上周美國原油庫存下降幅度超出預期、俄克拉荷馬州庫欣的WTI交割點以及整個中西部地區的庫存減少，也提振了油價。不過，墨西哥灣沿岸的庫存仍遠高於一年中的正常水平，但庫存仍未完全從2023年第三季的緊縮中恢復過來，最近三周庫存均減少近500萬桶，目前正在再次收緊。

街口投信分析，布蘭特原油和西德州原油近月第一個月合約相對遠期6個月合約的溢價均升至去年11月以來的最高水平，顯示市場對現貨供應趨緊。美國商品期貨交易委員（CFTC）數據截至1月23日當周，法人機構與基金經理人提高了美國原油期貨和選擇權淨多頭部位。

而上周中國宣布去年以來第三次降準，投資人期待能帶動復甦，中國若能提振需求，則可望成為今年原油需求成長主要來源。