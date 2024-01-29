《通網股》AI催營收 全新股價揚

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【時報記者張漢綺台北報導】全新(2455)受惠於AI伺服器建置潮，800G高速傳輸線的PD Epi需求強勁，全新預估，今年AI相關營收可望較去年數倍成長，推升光電子業績較去年兩位數成長，全新今天盤中股價走高。

AI應用日益廣泛，CSP廠加速建置AI伺服器，帶旺800G高速傳輸線的PD Epi需求，全新因AI急速成長，客戶不僅上修需求，且能見度達6季，在數據中心內短距資料傳輸部分，受惠於光纖取代現有銅線，並於2023年初取得微軟400G VCSEL Epi認證，目前研發朝800G邁進，全新預估，2024年跟AI相關總營收將會成長數倍。

在光通訊及紅外光感測器PD部分，全新表示，2024年大陸基地站建置平緩，光通訊PD/DFB需求持平，不過部分客戶導入歐美市場；至於紅外光感測器PD應用於溫度，熱影像、材質辨識、特殊氣體偵測、消費性電子等，持續交貨歐洲、美國客戶。

在VCSEL方面，全新佈局消費性手機臉部辨識，後鏡頭ToF，以及AR/VR等產品成功發酵，2023年成長超過5成；展望今年，全新表示，除消費型裝置應用，全新持續和日系及歐系客戶開發電動車製造相關應用、資料儲存應用、車規光達應用，將陸續在明後年逐步發酵；此外，全新在屏下VCSEL全方位方案，初步已經獲得客戶認可，正在下游客戶進行認證，預計最快今年底有機會領先市場導入。

至於車用光達部分，全新長距離光達使用InP Epi的客戶需求重新啟動，目前重點為兩家客戶包含美系和韓系，有機會於未來切入Benz供應鏈和其他車廠。短距離則持續和歐洲及大陸客戶開發。

全新預估，今年光電子產品業績可望較去年兩位數成長，全年營收可望逐季走高，並較去年兩位數成長。