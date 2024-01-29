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最後三天 普發6000僅千人還有資格領

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新生兒符合全民共享經濟成果普發現金的最後領取時間即將結束，財政部國庫署表示，112年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒均有領取資格，請領取者把握最後機會於113年1月31日前，備妥出生證明及該新生兒生母或生父身分證明文件，至郵局臨櫃領取。

財政部國庫署引據數位發展部及財金資訊股份有限公司統計，112年10月1日至12月31日在國內出生且符合資格之新生兒合計約3.5萬人，截至113年1月26日止，已有3萬3千餘人領取，還有1千1百餘人尚未領取，新生兒領取比率96.6％，呼籲家中有符合領取資格的新生兒，請把握最後時間儘速領取，務必在113年1月31日下午5點前至郵局領取，逾期則無法領取。

財政部國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，如果生母符合資格，除攜帶新生兒出生證明外（不必先辦理出生登記），請務必攜帶生母具照片之身分證明文件，倘委託他人代領，除上開文件外，亦須攜帶代領人具照片之身分證明文件；如果是生父符合資格，經1988客服專線通知領取後，請攜帶新生兒出生證明及生父具照片之身分證明文件等前往郵局領取。

郵局臨櫃領取普發現金僅提供服務至113年1月31日下午5時，請民眾務必攜帶相關文件前往郵局領取。

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