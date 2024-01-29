台灣最大三對三籃球賽登場！紐崔萊邀你熱血揪團來報隊

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在台灣，不管是學生專屬的 HBL 和 UBA，或是職業聯盟等級的 SBL、WSBL、P. LEAGUE+ 和 T1，都各自擁有龐大的球迷，顯見「籃球」對於台灣民眾的影響力和崇高地位。

從去年開始，極力提倡全方位健康幸福的安麗台灣，首度將支持運動的觸角延伸到籃球，獨家冠名贊助每年最受球迷矚目的三對三籃球賽事，今年五月將迎來「2024 紐崔萊三對三籃球賽」，活動報名時間將於 4 月 22 日截止，賽事從 5 月 25 日起陸續於南區、中區以及北區展開預賽，最終場定於 6 月 29 日在臺灣大學進行總決賽，歡迎所有籃球迷揪團報名，創造屬於自己的榮耀時刻。

秉持著全民享健康的精神，安麗台灣長期以來對多項運動賽事的推廣不遺餘力，更倡導以均衡飲食、補充營養保健品、適度運動與身心靈平衡達到極致健康；而紐崔萊身為安麗最熱銷的保健品牌，更以提倡全方位健康為己任，因此紐崔萊今年繼續力挺、獨家冠名贊助「2024 紐崔萊三對三籃球賽」，不分性別、年齡，只要你對籃球懷有滿腔熱血，從國中、高中、大學到社會組都能夠報名參賽，與全台籃球人半場戰高下。

根據國外知名體育網站最新調查，「籃球」高居全球最熱門運動排行榜亞軍，受到全世界超過 27 億球迷的關注。台灣民眾對籃球的熱愛程度更是有過之而無不及，這場誕生超過 20 年的賽事是全台最具規模的籃球鬥牛賽，除了吃得營養，安麗台灣也希望全民藉由良好運動習慣達到真正的全方位健康幸福，呼籲所有熱愛籃球的街頭佼佼者都來報名，創造出屬於自己的籃下奇蹟。

今年的三對三籃球賽除了預賽現場刺激的晉級賽外，每一區都會有不同學校的 HBL 球星到場，在場邊與民眾一起進行「投籃樹」、「傳球大考驗」等趣味體驗活動。除了場上的競技外，現場更準備了豐富好禮等你打包帶走，只要完成報名手續，當日現場即可獲得賽事獨家紀念 T-Shirt 及 XS 機能能量飲；晉級決賽再加碼送決賽紀念球衣，前三名主辦單位更備有豐厚獎金及獎盃，希望藉由豐富獎勵讓全台民眾一起動起來。

2024 紐崔萊三對三籃球賽活動資訊：

 報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/5923#28160

 報名時間：即日起自 4 月 22 日止

 活動時間：

- 5/25（南區預賽）高雄青少年運動園區籃球場

- 6/1（中區預賽）國立中興大學籃球場

- 6/15（北區預賽）板橋第二運動場

- 6/29（全國總決賽）國立臺灣大學中央籃球場