香港法院向恒大發出清算令 恒大系股票突暫停交易

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總負債逾2.5兆元（港幣，下同）的中國恒大29日清算案終極判決結果出爐，香港高等法院正式頒下清算令，並於下午頒布書面判決及處理規管命令。法官頒令恒大清算後，恒大系股票突然中途暫停交易。

綜合香港《經濟日報》等港媒報導，中國恒大周一股價一度重挫21％，暫停交易前報0.163元。恒大汽車跌18.2％，暫停交易前報0.229元，恒大物業跌2.5％，暫停交易前報0.39元。

中國恒大於上午9時30分進行清算聆訊，下午2時30分將就一項接管令進行聆訊。呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited，位於南太平洋島國薩摩亞，於2022年6月向香港高等法院呈請清算；被呈請公司為中國恒大集團。

呈請一方於早前2023年12月5日清算聆訊中表示，當天按照指示暫不要求法庭頒令中國人恒大清算，亦不反對中國恒大集團申請延後聆訊。中國恒大集團一方亦要求延後清算聆訊至2024年1月，以便商討修訂重組方案，並透露重組方案並不涉及發行股份或債券。

恒大早於2021年12月首次出現境外債違約，恒大在2022年6月被提起清算訴訟，期間聆訊多度延期。