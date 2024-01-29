聚會新社交密碼 身家400億人民幣富豪任上海摜蛋協會會長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上海市摜蛋運動協會27日召開第一屆會員大會第一次會議，會上選出身家超過400億人民幣的東方財富董事長其實為第一屆理事會會長，顯示該類牌類遊戲的熱度，近年也大有取代打高爾夫、德州撲克，成為金融圈人士的娛樂首選，甚至成為通殺各領域的的新晉「社交密碼」趨勢。

因此這讓大陸行業內出現許多新畫面，券商給客戶送摜蛋禮盒，基金公司舉辦摜蛋大賽，PE／VC（私募／風投）公司內部研讀摜蛋教材和技巧秘笈大行其道，眾多公司高層也紛紛在聚會時組起了摜蛋局。

據每日經濟新聞報導，「摜蛋」這種發源於江蘇淮安的棋牌遊戲，透過不完全統計，僅在江蘇、安徽兩省就有超過2000萬人經常參加各類摜蛋活動，全大陸的摜蛋愛好者更已達1.4億人。甚至大陸國家體育總局棋牌運動管理中心在2022年底，還為競技摜蛋制定了全國統一的競賽規則。

有大型VC人士認為，德州撲克比較盛行的時候，不少GP（普通合夥人）會傾向于和創業者一起打，覺得一部分能從玩牌的風格、願意承擔多大風險等看出一些端倪。

金融圈人士更分析，從德州撲克、高爾夫到摜蛋，從美元基金強勢到人民幣基金崛起，金融圈追捧的社交工具演變，本質是由市場和出資人結構的變化所決定的。換句話來說，摜蛋背後，其實是投資行業的大洗牌，「原來市場上是美元多，大家主要打德撲、喝紅酒。現在的主流是人民幣LP（（有限合夥人，延伸為出資者而不參與管理），那就是茅台加摜蛋。」

以摜蛋發源的江蘇為例，這裡是全大陸PE／VC最為集中的地區之一，去年全年江蘇省該領域LP出資次數超過700筆，出資活躍度平均保持前三位。同時江蘇附近的浙江、上海、安徽等地區，LP也同樣活躍，同時是GP重點拜訪出沒的地區。作為當地摜蛋局的重要參與者，這些GP自然也成了摜蛋「文化輸出」的直接推手。