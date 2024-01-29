CoWoS帶動今年營收戰新高 均華放量漲停飆新天價

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【時報記者林資傑台北報導】半導體封裝設備廠均華(6640)受惠步入客戶交機高峰期，2023年12月及第四季營收齊創新高，法人看好2024年營運重返成長軌道、有望挑戰新高。均華近日股價震盪走揚，今（29）日在買盤敲進下放量攻上漲停價187元，一舉改寫上櫃新高價。

均華2023年12月自結合併營收3.03億元，月增達1.74倍、年增達1.73倍，使第四季合併營收4.74億元，季增達近1.06倍、年增47.34％，同步刷新歷史新高。全年合併營收11.87億元，雖年減19.88％、仍創歷史第三高，衰退幅度較前11月35.55％顯著收斂。

均華受產業市況轉弱、客戶出貨遞延影響，2023年前三季營運明顯轉弱，歸屬母公司稅後淨利0.46億元、年減達79.19％，每股盈餘（EPS）1.64元，雙創同期新低。不過，隨著客戶交機拉貨動能復甦，11月營收止跌回升，12月一舉彈升創高，帶動第四季營收同締新猷。

均華先前認為，先進封裝市場成長潛力看俏，且對地緣性在地服務的要求高，均華在先進封裝市場的成長拓展可期。隨著高精度黏晶機（Die Bonder）已自去年底起大量出貨，使去年下半年營運動能可望優於上半年，並看好今年先進封裝營收貢獻達逾5成。

法人指出，受惠台積電積極擴增CoWoS先進封裝產能帶動，均華接獲晶片挑揀機（Chip Sorter）大單，可望帶動2024年首季營收維持良好動能，配合高精度黏晶機開始出貨，看好2024年營運重返成長軌道，有望挑戰新高紀錄。