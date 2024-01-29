房市亮黃紅燈 低點去年已過 專家：4大變因今年下半年放緩

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【旺得富理財網 王順泉】國發會景氣燈號還在黃藍燈的低檔區，綜合分數僅20分，官員坦承復甦不強，不過，房市景氣卻跑在前面，連2季亮出代表景氣熱絡的黃紅燈，由於去年上半年處於相對谷底區，預料2024年上半年仍可維持黃紅燈，等到下半年景氣可能出現放緩跡象，轉為象徵遲緩的藍黃燈。

去年政府推出優惠的「新青安房貸」專案，催出穩定的首購買屋潮，不僅帶動小宅熱銷，也使去年的買賣移轉棟數「開低走高」。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，新青安帶起的剛需買氣一路持續至今，今年上半年的買氣，可望優於去年同期。

不過，周鶴鳴表示，房市有4大變因值得觀察，首先是「利率走勢」，今年利率是否由升轉降；再來是「經濟發展」，國內外的產經復甦力道是否強勁；接著是「新政方向」，新政府520走馬上任後的施政方針是否友善，也是各界觀察重點；第4為「量能調節」，下半年囤房稅2.0上路，對多屋族的資產配置、建商的購地推案規劃，亦可能投下變化球

周鶴鳴認為，2024下半年房市變數不少，但自住客及長期置產族，不論政策面還是需求面，受衝擊程度都不大，因此2024房市預估仍是「長抱族踴躍、低總價暢銷、高收益看俏」的局面。

PTT炒房名人Ceca近日在臉書發文表示，老一輩的人曾歷經1990、2000兩次房價崩跌，有些人一直在等房市跌到低點才要進場，可以理解。但是有些年輕人從未真正見過房價崩跌，卻也在等，Ceca用「外拋」形容眼睜睜看著房價上漲的年輕人，他表示，房市在2023就有一個低潮點，市場給機會了，「但你還是沒上車」，被外拋了。

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