《基金》基富通「ESG永續基金主題專區」 助投資人掌握ESG大商機

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【時報記者任珮云台北報導】國內最大基金交易平台－基富通正式推出「ESG永續基金主題專區」，只要通過金管會審查標準的環境、社會與治理（ESG）相關主題之境內外基金，將會自動納入該投資專區，讓投資人輕鬆又安心掌握ESG大商機。

基富通總經理王浩宇表示，隨著環境永續意識抬頭，全球已有超過150個國家承諾為2050年淨零碳排的目標努力，ESG永續發展已是全球不可逆的大趨勢。世界各國主權基金、政府退休基金與機構投資人，都積極投入在符合ESG相關規範的投資標的，例如國內勞動基金運用局便宣布今年5月起，不再投資無編制永續報告書的企業。

近年ESG永續基金買氣熱絡，根據集保基金資訊觀測站資料顯示，過去兩年國人申購ESG永續基金的金額每年都超過2000億元，占當年度主動式基金總申購量近8%，總受益人數超過200萬人，成為主要熱門的基金類型之一。

截至去年底為止，共有23家境內、21家境外基金公司發行的ESG基金納入基富通的「ESG永續基金主題專區」，專區內的基金檔數達128檔，如施羅德環球能源轉型股票基金、法巴永續高評等企業債券基金、中國信託ESG金融收益多重資產基金等，而且專區內ESG基金規模合計超過5000億元。