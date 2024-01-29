中美密集互動 陸學者示警：不能低估後續風險挑戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中美近期密集互動，美方甚至主動對外預告雙方未來會有更多高層互動。中國現代國際關係研究院美國研究所研究員程宏亮撰文指，中美關係需要雙方持續把舊金山會晤共識落地做實，而最新一輪中美互動為今年的中美關係走向開了一個好頭，但仍不能低估兩國關係後續或將面臨的風險和挑戰。

近期中美展開一輪密集互動，不僅重啟了兩軍對話，還舉行了金融和農業等領域的對話。而中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅日前在泰國曼谷與美國家安全顧問蘇利文會晤後，美方還主動對外預告雙方未來會有更多高層互動，對此應該如何看待？

大陸《環球時報》29日刊出程宏亮專文稱，此舉表明中美正在穩步落實兩國元首在去年底達成的舊金山會晤共識，對外傳遞出雙方要繼續穩定並推進雙邊關係發展的積極信號；也表明中美能以更冷靜理性的心態處理複雜的雙邊關係和相關敏感問題，譬如台灣問題，「既管控分歧，又推進合作」。

程宏亮續指，這也表明美國更清醒地意識到「穩定對中關係」的重要性和戰略意義。尤其在當前，烏克蘭危機、以哈衝突延宕至今，紅海局勢難以平靜，再加上2024超級「大選年」，世界很可能更加變亂交織，不少美國戰略界人士也呼籲，「要讓中美關係重回正軌的勢頭保持下去」。

但程宏亮表示，中美關係要朝穩下來、好起來的方向發展，既需要雙方持續把舊金山會晤共識落地做實，透過對話合作累積共識和互信，進而形成新的合作模式；也需要做好雙邊互動時的全過程管理。尤其美國堅持把中國定性為「有能力重塑國際秩序的競爭對手」，導致其對中認知和心態持續偏差和錯誤。

程宏亮認為，這種偏差和錯誤在現實中的反映，就是美國在處理對中關係時的兩面性愈發突出，「既想管理短線風險以防止雙邊關係失控，又不想放棄對中示強」。譬如近期與中方頻繁互動之時，美方就有國會代表團訪台和軍艦航經台灣海峽等「小動作」。

程宏亮指出，今年是美國的大選年，一些政客為了政治私利，不斷發表對中示強言論、策畫新的遏中做法，試圖透過「炒作」涉中議題打擊政治對手，中美關係難免將因此受到牽連衝擊。「因此，最新一輪中美互動為今年的中美關係走向開了一個好頭，但是我們不能低估兩國關係後續或將面臨的風險和挑戰」。