歡慶30周年 佳音英語世界雜誌舉辦著色比賽頒獎典禮

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《佳音英語世界雜誌》歡慶30周年，特別舉辦「童遊世界任意門–著色比賽」，並於27日假新視野實驗教育機構盛大舉行頒獎典禮。透過比賽將「翻開雜誌就能遨遊世界」的核心價值傳達給大眾。此次「童遊世界任意門–著色比賽」得獎作品刊登於《佳音英語世界雜誌 No.288 愛沙尼亞》，將孩子們優秀作品分享廣大讀者。

佳音英語表示，透過著色比賽鼓勵兒童發揮創意，讓孩子在著色過程中，能認識世界各地風土人情，拓寬國際視野。此次著色比賽報名踴躍，有3000多件作品參賽。佳音英語特別邀請新銳藝術家倪嘉隆老師、藝術文化創作者徐維誠老師，以及「台灣兒童圖畫書教父」鄭明進老師擔任評審。

著色比賽共分為三組，包含幼兒組、低年級組、高年級組，各組別著色稿均依據不同年級課綱進行設計。其中，低年級組線稿更攜手乖乖食品，把廣為人知且喜愛的乖乖人物巧妙融入畫作中，為活動注入更多童趣。而幼兒組則結合知名的三麗鷗明星，多種角色合體也是一大亮點。

校園變身藝術展覽館 精彩布置童趣畫作

「童遊世界任意門–畫展活動」於新視野實驗教育機構實體展出得獎畫作，特別將整座校園打造成充滿童趣的藝術展覽館，還從每一期佳音英語世界雜誌中擷取世界各國插畫，打造成裝置藝術供民眾拍照打卡。各組前三名作品也被巧妙印製在T恤上，以創新方式展示作品，將校園每一個角落打造富有教育意義的藝術空間。

雜誌數位版隆重登場 開啟全新數位學習體驗

為配合紙本與數位雙閱讀素養趨勢，佳音英語世界雜誌同步推出數位版雜誌，讓讀者與教學者可透過數位平台隨時隨地閱讀學習與教學。並利用AI比對技術，把唸到的字自動放大標示出來，讓學習者知道唸到哪裡，加強學習效果。

同時，佳音英語世界雜誌被教育部列入「生生用平板」政策採購清單，是教育部認可、供各大縣市及學校選購的優質數位內容，因此數位化形式不僅能觸及更多學子，透過多媒體整合教學資源，為更廣大讀者提供更多元、更創新閱讀體驗。佳音英語世界雜誌官網 ：https://mag.joy.com.tw/、佳音網絡書店：https://joyshop.joy.com.tw/