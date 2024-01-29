八大官股買超排行榜 陸股ETF逢低加碼 但買最多的是「這檔」

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】上周台股周漲313點、漲幅1.77%，指數以1萬7,995點作收，八大官股嚴守「買黑賣紅策略」，總計周賣超107億元，買超前十名中有6檔債券相關，總計高達9.3萬張。特別的是十名中也有3檔是陸港股ETF，其中光是中信中國高股息（00882）就有1.3萬張，還不包含兩檔「正2」；至於買超第一名則是元大台灣50反1（00632R）共3.5萬張，賣超第一名則是元大台灣50（0050）1.5萬張，避險意味明顯。

八大官股上周僅1/24日當天買超台股16.3億，其餘皆呈現賣超，周一賣超58.1億、周二賣超15.7億、周三買超16.3億、周四賣超41.5億、周五賣超8.9億，總計賣超台股超過100億元。

特別的是，周五當天大買跌幅超過4%的聯電，總計敲進1.16萬張，另外個股也買超仁寶5,400餘張、長榮航2,500多張；賣超個股則包含華邦電4,400餘張、中信金4,400餘張、台積電3,300多張、旺宏3,000張、兆豐金2,700多張、開發金2,100多張、尚立2,000餘張。

以全周來看，八大官股買超的六檔債券ETF分別為群益ESG投等債20+（00937B）共3.3萬張、國泰20年美債（00687B）1.8萬張、元大美債20年（00687B）1.1萬張、元大美債20正2（00680L）1.1萬張、國泰10Y+金融債（00933B）1萬張、國泰20年美債正2（00688L）8,600餘張。

至於買超的3檔陸股ETF，除00882外，還有元大滬深300正2（00637L）1.2萬張，和富邦恒生國企正2（00665L）8,200餘張，顯見在大陸官方刺激政策利多下，八大官股站在低檔加碼一方。

至於賣超前十名中，第一名為元大台灣50，賣超的個股則包含群創、台積電、友達、中信金、聯電、泰金寶-DR及大同。

整理上周八大官股買超前十名為：元大台灣50反1 35,854張、群益ESG投等債20+ 33,367張、國泰20年美債18,318張、中信中國高股息13,127張、元大滬深300正2 12,812張、元大美債20年11,432張、元大美債20正2 11,200張、國泰10Y+金融債10,252張、國泰20年美債正2 8,689張、富邦恒生國企正2 8,276張。

上周八大官股賣超前十名為：元大台灣50 15,780張、群創15,458張、期街口布蘭特正2 13,363張、台積電12,952張、友達10,300張、中信金8,591張、聯電8,248張、泰金寶-DR 7,949張、大同7,788張、國泰永續高股息7,031張。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。