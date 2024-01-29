月領75K、年終4.3個月 他喊無聊工時長想離職 網友一面倒狂勸

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【中時新聞網 莊楚雯】許多人不滿工作低薪，拚命工作錢還是不夠花，不過一名網友抱怨，技術員工作每周要上6天班，底薪4萬5,000元，加上加班費平均月薪7萬到7萬5,000元，去年年終領4.3個月，但工時長又無聊，讓他想離職。對此，網友們看了都心動「這個缺應該一堆人搶著要！」

這名男網友日前在Dcard發文，自稱是一名技術員，自從公司改自動化生產，技術員要做以前4到5位人力的產出量，因此薪水提高。他表示，每個月底薪4萬5,000元，一周上6天班，平日從上午9點工作到晚上6點，周六只上半天，算上加班費，月薪大約在7萬到7萬5,000元，像是他上個月就領了7萬3,000元。

此外原PO表示，一年還有4個季獎金，各3萬5,000元，去年年終領到4.3個月，平時工作內容是做食品、包裝、烹煮，工作輕鬆但工時長又無聊，最近他出現職業倦怠，萌生跳槽念頭。

工作曝光後，許多人看到月領75K都羨慕，「公司在北部嗎？如果你不做了或公司有新職缺，請告訴我，我立馬投履歷」、「看到這薪水真的心動」、「作業員薪水真高欸，這個缺應該一堆人搶著要」、「哪家食品廠？快點離職一堆人想去」、「薪水不錯，工作無聊也可以抱怨，拜託多出去看看，外面一堆做得要死要活也才3、4萬」。