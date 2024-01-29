食來運轉大樂透！大葉高島屋天天抽金湯匙、美食金

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新春開運試手氣！天母大葉高島屋自1月26日至2月15日特別推出《龍躍30美食力•食來運轉》一系列活動，即日起至2月5日前有「伴手禮特展」、2月7日起有「iam我適文創快閃店」，初一至初五安排舞獅、雜耍秀等精彩表演與活動。APP會員全館單日累積滿2千元，天天抽價值8千元的聯名真愛密碼金湯匙、27間品牌美食金，累積每滿1萬元送1百元券；刷大葉高島屋聯名卡每滿3千元可參加3千元禮券抽獎，前10名單日累積刷滿20萬元加贈萬元禮券；指定期間消費滿額還可兌換「泰昌堂紅酒包」、「開春奉茶雙層玻璃杯」、「聯名乖乖」、「DOZO寶寶氣囊伸縮架」等滿額禮，最低門檻3百元即可擁有，所有優惠層層堆疊，要與民眾一起「龍轉乾坤」迎新年。

大葉高島屋表示，經過去年全新改裝讓大葉高島屋百貨不僅是購物的天堂，更是美食的殿堂。為迎接30週年，特別推出「三十而力」一整年的主題暖身活動，以「美食力」、「時尚力」、「運動力」、「王者之力」作為今年四季檔期企劃核心。首波主打《食來運轉大樂透》，APP會員於活動期間當日累積滿2千元即可參加龍珠轉盤，依據開出金、銀、紅、橘等龍珠顏色可獲得指定好食禮。活動為期21天，每天抽1支價值8千元的「真愛密碼金湯匙」，其次為5百元全館美食電子抵用券、知名品牌調味醬，以及壽司郎百元折價券、藏王梅花豚肉兌換券等27家品牌券。天天開獎，人人有獎，每日限150名參加，每日每ID限兌換一次。

美味上桌好采頭！大葉高島屋年貨大街快閃至2月5日

為迎接即將到來的農曆春節，2月5日前於地下一樓中央水族廣場、5樓DOZO MARKET分別舉行年菜年貨伴手禮特展，滿足農曆春節前夕年節伴手禮需求。全館單筆滿5百元可至5樓特展兌換冷泡茶包2入組，於特展累積滿千元贈精美好禮，可望帶動全館業績成長至少一至兩成，為新年開春贏得好采頭。

推薦嘉義十大伴手禮、擁有「烏魚子界愛馬仕」美譽的「魚香涎」，琥珀一口烏禮盒原價1,450元，特價1,280元；60年嘉義老店「大食客吉團」主打越陳越珍貴的「台灣黑金」極品老菜脯，14年以上菜脯6,000元起，特展期間購買陳年老菜脯贈少年菜脯；淡水知名餅舖「新勝發」發財米甕禮盒每盒300元，內附見麵米香、五穀米香兩種口味涮嘴零食，活動期間買6送1；迪化街百年老店「李亭香」招財富甲禮盒，包含金錢龜、鳳梨餅、原味貓派，原價560元特價510元，不論是年節送禮或自用皆適宜。