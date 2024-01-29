老年人非經濟發展阻力 陸學者籲激發「銀髮經濟」商機

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中國老齡科學研究中心主任高成運29日撰文表示，面對大陸已經進入老齡社會，人口老齡化是中國當代發展必須面對的重大課題， 如何加快提升人口老齡化社會治理水準刻不容緩。高成運呼籲，要正確認識老年人不是中國經濟發展阻力，應該要依託科技刺激更多「銀髮經濟」，適時培育養老獨角獸企業。

高成運在大陸《環球時報》撰文指出，人口老齡化是一個綜合性問題，涉及到政治、經濟、文化、社會、生態文明等各個方面，要強化協同治理，將實施積極應對人口老齡化國家戰略與健康中國戰略、人口長期發展戰略等關聯性強的戰略協同推進，與區域發展戰略、鄉村振興戰略、城鎮化戰略等平行戰略聯手推進，形成戰略間的相互支撐和共促共進。

高成運直言，人口老齡化在短時間內疊加形成龐大的老年群體，產生巨大的養老資源需求，但從當前來看，養老資源供給途徑單一、供給能力有限、供給品質不高，供需矛盾仍然比較凸出。

文章稱，推進人口老齡化社會治理，要集中力量推動有效市場和有為政府更好結合，促進養老資源供需有效對接，確保資源配置的公平性、效率性、便利性。加大推動養老資源整合力度，推進各項優質服務資源向老年人的身邊、家邊和周邊聚集，增加可及性。

高成運強調，老年人不是經濟發展的阻力，而是經濟發展的動力；老年人不是社會的負擔和包袱，而是社會的寶貴財富；老年人不是分走了成年人、在職人員的勞動成果，而是享受自己成年時勞動創造的價值、財富。因此，要從機制上保證老年人可以實現全面共用。

文章也稱，隨著人口老齡化問題的日益凸顯，老齡法律法規的局限性也顯露出來，難以適應人口老齡化所引發的特殊情勢。人口年齡結構在向老齡化、高齡化轉變，帶來勞動年齡人口減少、醫療保障體系壓力增大、家庭養老負擔加大、社會活力下降等很多現實問題。提升人口老齡化社會治理法治水準，從法律上及時回應人口老齡化帶來的各種綜合性、現實性問題是當務之急。

高成運也說，要依靠科技創新化解人口老齡化社會治理的難題。抓住新基建機遇，推動老年公共服務和健康養老產業智慧化升級。除要努力消除老年人面臨的「數位鴻溝」，更要向老齡科技創新要「新質生產力」，激發銀髮經濟中更多「從0到1」的原始創新，加快養老獨角獸企業培育。