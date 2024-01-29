抱股過年？這2族群不必賣 老手看好安國等6檔小飆股

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【旺得富理財網 王順泉】台股上周四突破萬8大關，周五小跌，收在17995.03點，周線上漲313.51點，漲幅1.77%。春節長假將至，本周開始剩下6個交易日就要封關，2月6日起休市長達9天，不少投資人擔心台股休市期間國際股市震盪，都會選擇提前落袋為安，進場意願相對不高，因此，大盤雖走高，但量能卻小幅下滑。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，台股來到萬8高檔，投資人開始賣股求現，其實，指數來到整數關卡容易出現震盪，純粹是心理面因素，後市是否持續上攻，要看產業面發展。

阮蕙慈表示，國際股市近期美股、歐股、日股，都在創新高，只有新興國家尚未創新高，因為過去2年聯準會暴力升息，資金大舉流出新興市場；今年聯準會將進入降息循環，國際資金回流新興國家，這個趨勢才剛開始。

阮蕙慈表示，台股主軸還是在AI供應鏈，尤其是IP與關鍵零組件，相關個股神盾、芯鼎、安國、富世達、金麗科、波力等，值得投資人留意。

永誠國際投顧總監陳威良表示，春節長假前買盤縮手，盤勢要等到農曆年後才會較明朗，以過去20年統計來看，春節過後第1天上漲機率高達75%，平均漲幅0.65%，值得留意的是，春節後60天上漲機率也達7~8成，因為本土資金通常在農曆年後，會陸續回補。

陳威良表示，投資人本周就要決定抱股過年的標的，建議保留5成持股水位，如果手上是AI、半導體，屬於美股強勢創高個股相關供應鏈，這些是今年法人贏家投資組合標配，沒必要因為過年而出場。不過，如果是為了搶紅包行情而買進的中小型股，可能就要開始準備撤退。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。