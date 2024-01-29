高市商圈夜市優惠券回歸！ 紅髮艾德歌迷搶頭香先領

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高雄坐穩演唱會之都，去年迎來逾50場國內外演唱會，而高市府推出「加食延暢」方案，憑票加碼換商圈夜市優惠券活動，成功將人潮導入商圈夜市消費；高市經發局今（29）日宣布，2024年商圈夜市優惠券，2月2日起至2月4日，歌迷只要憑Ed Sheeran（紅髮艾德）演唱會門票，在左營等6處高捷車站就能兌換。

經發局長廖泰翔指出，為擴大經濟效益、導流演唱會人流落地消費，市府持續搭配演唱會檔期，量身打造推出對接方案。去年六龜山中音樂節、耶誕生活節也擴大辦理，收到歌迷朋友、攤商店家的正面回饋以及高度肯定。

為回應歌迷與店家的期待，高市府持續辦理「2024商圈夜市優惠券」服務，歡迎歌迷朋友踴躍兌換。廖泰翔表示，後續還有Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會等著歌迷來領取，將歌迷導引入商圈、夜市延續消費，這次商圈夜市優惠券使用到今年4月30日。

針對2024年第1波商圈夜市優惠券，經發局說明，2月2日起至2月4日在左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站等6處捷運站皆設有兌換服務台，歌迷憑Ed Sheeran演唱會門票就能兌換「2024商圈夜市優惠券」，票根僅會掃描QR Code驗證領取，不回收、不蓋章，更不影響收藏及入場。

經發局指出，該商圈夜市優惠券從上午10時到晚上10時，部分捷運站兌換點也將配合演唱會散場時間，延長服務至凌晨0時。使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家。

六合夜市管委會主委莊其章笑稱，「去年攤商被演唱會引入的人流嚇到」，只要是演唱會期間，人潮就會爆滿，攤商收到滿滿的商圈夜市優惠券，甚至有的攤商還做到半夜3、4點，所以攤商只要聽到「演唱會」3個字就像看到「新台幣」一樣高興。