風向變了！高股息ETF頻回檔 行家推「高含積量」才是王道

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【旺得富理財網 王順泉】台股今天早盤再度站上萬8，續創波段新高，2024年台股元月行情先下後上，ETF報酬率也出現大洗牌，去年動輒大賺4成甚至5成的高股息ETF，今年紛紛出現回檔；而科技類、市值型ETF則受惠於台積電、AI反攻，績效名列前茅。

台股ETF今年來截至上周五報酬率，以0052富邦科技4.17%居冠，第2名為0053元大電子。主要的市值型ETF包括006208富邦台50、0050元大台灣50、0057富邦摩台等，都入列前10名。

元月上旬台股列經一波下挫，台積電法說會18日法說會扭轉局勢，帶領台股攻上萬8。法人表示，台灣景氣走向復甦，上月出口已連2月正成長，主要動能來自電子零組件和資通訊產品。隨著出口動能轉佳，今年景氣可望逐漸好轉，股市繼去年「資金行情」之後，今年可望展開「景氣行情」，可布局市值型ETF，參與台股漲升動能。

法人表示，高股息ETF年賺40%以上的高報酬，其實並非市場常態，依據歷史經驗，高股息ETF 0056長期報酬率，其實不如市值型的0050，未來台股走向景氣回升行情，預料電子權值股將重回主流，科技股、大型股相關ETF表現可期。

00922國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，投資人可透過「含積量」高的市值型ETF，跟上這波漲升趨勢。00922聚焦市值大、獲利佳的50檔台股領袖級企業，且具備多數市值型ETF沒有的低價優勢，每股不到17元的銅板價，適合小資族入手。

法人表示，雖然指數來到相對高點，但目前經濟穩定，製造業正在回溫，加上美國聯準會即將展開降息周期，股市可望擁有獲利回升與估值上調雙利多，後市展望不看淡。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。